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В Иркутской области мужчина за ряд особо тяжких преступлений приговорен к 24 годам лишения свободы
12:52 - Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного …
Меры по пресечению нарушений законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции обсудили на заседании МВК по вопросам потребительского рынка
12:49 - Иркутск. Сибирские новости - Закрыть доступ на рынок нелегальной и контрафактной алкогольной и спиртосодержащей …
В рамках проекта «Город городу» в Иркутске откроется выставка «АртСаянск»
12:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Доме Рогаля 21 марта в 16:00 в рамках проекта «Город городу» …
Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля
12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля. Общегородской субботник …
Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам после обращения в аппарат бизнес-омбудсмена
12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В реестр задолженностей по госконтрактам, открытый на сайте аппарата Уполномоченного …
Ученый совет ИРНИТУ утвердил список кандидатов на должность ректора
11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет ИРНИТУ утвердил список претендентов на должность ректора. Председатель …
В марафоне БАМ Russialoppet на допинг проверили не только российских паралимпийцев, но также их тренера, массажиста и сервисменов
11:17 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые в рамках «Кубка духа Russialoppet» лыжного марафона …
Корпорация «Иркут» примет участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2017
11:14 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе Объединенной авиастроительной …
В Иркутской области за минувшие выходные полиция задержала 162 пьяных водителя
10:09 - Иркутск. Сибирские новости - В результате рейдов, которые провели сотрудники ГИБДД на территории области …
Средняя зарплата на малых предприятиях в Иркутской области — 21,6 тыс. рублей
08:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области насчитывается 2,439 тыс. малых предприятий (без микроуровня). …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области во вторник переменная облачность, местами небольшие осадки ночью в виде снега, днем в виде мокрого снега. Утром при прояснении туман, ветер северо-восточный, юго-восточный 5 — 10 м/с, днем порывы до 12 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте. В 2016 году клиентами оператора стали около тысячи предприятий Иркутской области.
По итогам регионального этапа XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», посвященного 150-летию Русского технического общества, 4 работника АО «Ангарская нефтехимическая компания» получили престижные награды.
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам 2016 года.