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В Иркутской области мужчина за ряд особо тяжких преступлений приговорен к 24 годам лишения свободы

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Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Боханского района Бориса Баграмова. Он признан виновным в изнасиловании и убийстве, совершенном с целью скрыть другое преступление.

Следствием и судом установлено, что в начале марта 2016 года Б. Баграмов, находясь на производственной базе в с. Тараса Боханского района, совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении 19-летней девушки, после чего задушил ее. С целью избежания уголовной ответственности за совершенные преступления осужденный сбросил тело потерпевшей в яму с бытовым мусором, а затем скрылся с места происшествия.

Преступления были совершены в условиях неочевидности, в связи с чем их раскрытие представляло особую сложность. Мужчина был задержан сотрудниками полиции спустя 1,5 месяца.

Приговором Иркутского областного суда Борис Баграмов признан виновным, ему назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы.

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2017-03-20 12:52:11




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