В Иркутской области мужчина за ряд особо тяжких преступлений приговорен к 24 годам лишения свободы

12:52 - Иркутск. Сибирские новости - Следственные органы регионального СУ СКР завершили расследование уголовного …

Меры по пресечению нарушений законодательства в области оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции обсудили на заседании МВК по вопросам потребительского рынка

12:49 - Иркутск. Сибирские новости - Закрыть доступ на рынок нелегальной и контрафактной алкогольной и спиртосодержащей …

В рамках проекта «Город городу» в Иркутске откроется выставка «АртСаянск»

12:44 - Иркутск. Сибирские новости - В Доме Рогаля 21 марта в 16:00 в рамках проекта «Город городу» …

Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля

12:41 - Иркутск. Сибирские новости - Месячник санитарной очистки Иркутска стартует 1 апреля. Общегородской субботник …

Предпринимателям выплатили долги по госконтрактам после обращения в аппарат бизнес-омбудсмена

12:06 - Иркутск. Сибирские новости - В реестр задолженностей по госконтрактам, открытый на сайте аппарата Уполномоченного …

Ученый совет ИРНИТУ утвердил список кандидатов на должность ректора

11:25 - Иркутск. Сибирские новости - Ученый совет ИРНИТУ утвердил список претендентов на должность ректора. Председатель …

В марафоне БАМ Russialoppet на допинг проверили не только российских паралимпийцев, но также их тренера, массажиста и сервисменов

11:17 - Иркутск. Сибирские новости - Впервые в рамках «Кубка духа Russialoppet» лыжного марафона …

Корпорация «Иркут» примет участие в международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2017

11:14 - Иркутск. Сибирские новости - ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе Объединенной авиастроительной …

В Иркутской области за минувшие выходные полиция задержала 162 пьяных водителя

10:09 - Иркутск. Сибирские новости - В результате рейдов, которые провели сотрудники ГИБДД на территории области …

Средняя зарплата на малых предприятиях в Иркутской области — 21,6 тыс. рублей

08:36 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области насчитывается 2,439 тыс. малых предприятий (без микроуровня). …