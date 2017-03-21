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Жителей Иркутска проверят на «экологическое зрение»

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Иркутск. Сибирские новости - Необычная акция по проверке «экологического» зрения состоится в Иркутске 22 марта с 15:00 до 16:00. Эковолонтеры на центральной площади 130 квартала предложат жителям города пройти тест на близорукость по специальной таблице «проверки зрения», на которой вместо традиционных букв изображены животные из Красной Книги России.

Акция станет стартовой для Всероссийского экологического волонтерского марафона «360 минут» и пройдет одновременно в 10 городах России. В этом году «360 минут» включено в официальный список мероприятий министерства природных ресурсов РФ рамках Года экологии и 100-летия Заповедной системы России. В этом году значительно расширена география экомарафона, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской и Архангельской областей, Красноярского, Приморского, Краснодарского, Забайкальского краев, а также на территории республик Хакасия и Бурятия. С марта по октябрь 2017 года организаторами запланированы десятки экологических мероприятий с участием около 100 тыс. волонтеров.

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2017-03-21 10:18:27




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