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Выставка о русских мигрантах во Франции откроется 21 марта в Гуманитарном центре им. Полевых

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Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Оржер - замок русских» откроется 21 марта в Гуманитарном центре им. Полевых. Она посвящена русским эмигрантам, покинувшим родину в начале XX века и создавшим свое поселение во Франции. В центре поселения находится настоящий замок со своим приходом-храмом Св. Архангела Михаила, где на протяжении пятидесяти лет существовал анклав русских, которые вели свою культурную жизнь.

По сообщению организаторов, двуязычная передвижная выставка, задуманная и воплощенная в жизнь Домом русского зарубежья, рассказывает об эпохе, истории русских, приехавших в город Рив по договору с бумажными фабриками BFK и поселившимися в замке Оржер, и никогда не вернувшихся в Россию.

Работа выставки продлится до 3 апреля.

2017-03-21 10:22:57




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