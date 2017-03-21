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В работу введена двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут - Киренск»

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Иркутск. Сибирские новости - После реконструкции 21 марта введена в работу двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут - Киренск». Реконструкция выполнена на основании инвестиционной программы ОАО "Иркутская электросетевая компания", в соответствии со схемами и программами развития электрических сетей Иркутской области и единой энергетической системы России.

ЛЭП 110 кВ «Усть-Кут - Киренск» была построена в 1985 году в одноцепном исполнении, на деревянных опорах. Поддержание ЛЭП в работоспособном состоянии требовало от сетевой компании регулярной работы по замене элементов опор в связи с их ветхим состоянием. Количество только плановых дней отключения электроэнергии доходило до 15 в год. Реконструкция линии электропередачи 110 кВ «Усть-Кут - Киренск» была начата в 2006 году. Все проектировщики и подрядчики, участвующие в строительстве, зарегистрированы на территории области. Проектом было предусмотрена реконструкция линии протяженностью 225 км. На линии электропередачи смонтировано 642 металлические опоры, установленные на железобетонные фундаменты. Выполнены два уникальных перехода через крупные водные объекты: река Лена (945 метров) и река Киренга (1280 метров). Сметная стоимость проекта превышает 1,4 млрд руб. Реконструкция реализована за счет собственных средств ОАО "ИЭСК" и средств, включенных в тариф на передачу электроэнергии.

«Наличие двухцепной ЛЭП на металлических опорах позволит снизить аварийные ситуации, повысить надежность и качество электроснабжения в Киренском районе, а также удовлетворить растущий спрос в отпуске электроэнергии», - отметил генеральный директор ОАО «Иркутская электросетевая компания» Борис Каратаев.

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2017-03-21 10:52:58




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