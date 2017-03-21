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В оранжерее Ботанического сада 24 марта открывается выставка кактусов

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Иркутск. Сибирские новости - В оранжерее Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ 24 марта открывается выставка кактусов и суккулентов «proCACTUS». На выставке представлено более 150 видов южноамериканских кактусов и африканских суккулентов из фондовых коллекций. Для кого-то кактусы являются страстным увлечением, для кого-то - странными колючими созданиями. Форма кактусов и суккулентов (алоэ, хавортий, гастерий и др. представителей этой экологической группы растений) чрезвычайно разнообразна, зачастую весьма причудлива.

Для детей на выставке приготовлены экологические игры, творческие занятия, связанные с растениями пустынь. Выставка приурочена к школьным каникулам и будет открыта до 24 апреля.

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2017-03-21 11:37:22




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