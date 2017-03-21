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Перевозки товаров автотранспортом в Тофаларию в 2017 году увеличатся на 41%

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Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году решено увеличить долю грузов, перевозимых в Тофаларию автомобильным транспортом. Таким способом запланировано доставить в Тофаларию 1,381 тыс. тонн продовольственных и непродовольственных товаров, что на 41% больше, чем в прошлом году. На это из областного бюджета будет затрачено около 6,4 млн руб. Еще почти 48,3 млн руб. предусмотрено на доставку пассажиров и грузов авиационным транспортом. Информация была озвучена на специальном совещании в правительстве Иркутской области, посвященном вопросам оптимизации расходования денег, выделенных на перевозку пассажиров и грузов в Тофаларию.

Чтобы обеспечить эффективное использование средств, заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Максим Тюрюмин провел выездные встречи с жителями Тофаларии.

По итогам сходов министерство предложило администрации Нижнеудинского района ряд мер по оптимизации затрат на перевозки. В частности, муниципальным властям рекомендуется установить четкое расписание рейсов, отменить право льготного проезда воздушным транспортом для командировочных лиц, туристов и других категорий граждан, не являющихся жителями Нижнеудинского района, кроме близких родственников жителей Тофаларии, во время работы зимников осуществлять завоз продовольствия длительного хранения и непродовольственных товаров только автомобильным транспортом.

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2017-03-21 11:43:25




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