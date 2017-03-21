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Государственные награды РФ жителям региона вручил Сергей Левченко

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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня вручил государственные награды Российской Федерации жителям региона.

"Выполняя поручение президента России Владимира Владимировича Путина, от его имени я вручаю государственные награды Российской Федерации, которых удостоены лучшие жители нашего региона. Также сегодня будут вручены высшие награды Иркутской области. Все присутствующие в этом зале внесли значимый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие региона, укрепление его промышленного, научного, культурного потенциала", - сказал Сергей Левченко.

Указом президента РФ за большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден начальник монтажно-испытательного производства Иркутского авиазавода Сергей Могилев.

За заслуги в области здравоохранения почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено главному детскому ортопеду области Олегу Стемплевскому, заведующей отделением Иркутского филиала ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» Марине Шантуровой, заведующему хирургическим отделением ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1» Малику Файзулину.

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» Сергею Цыбикову. Более 30 лет он оказывал плановую и экстренную хирургическую помощь работникам железнодорожной отрасли в дорожной клинической больнице.

Звание «Заслуженный геолог Российской Федерации» присвоено начальнику Ангарской геологической экспедиции АО «Иркутскгеофизика» Сергею Грибу, «Заслуженный лесовод Российской Федерации» - заместителю начальника территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Северному лесничеству Тамаре Зарубиной, «Заслуженный металлург Российской Федерации» - работникам Братского алюминиевого завода: Эдуарду Горовенко, Владимиру Ермакову, Сергею Крапивникову, Вячеславу Плонскому. Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено заместителю директора хоккейного клуба «Байкал-Энергия» Леониду Князькову.

Благодарность президента России объявлена Яну Грузевичу. В мае 2015 года мужчина спас трех утопающих в реке Нижняя Тунгуска.

Также благодарность главы государства объявлена генеральному директору АО «Труд» Сергею Томшину.
Указом губернатора Иркутской области звание «Почетный гражданин Иркутской области» присвоено директору Иркутского филиала ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. академика С. Н. Федорова» Андрею Щуко, «Заслуженный геолог Иркутской области» - генеральному директору ФГУГП «Урангеологоразведка» Николаю Дундукову и заместителю главного геолога АО «Первенец» Владимиру Мартыненко, «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» - преподавателю Нижнеудинской детской музыкальной школы Татьяне Борисенко, директору детской школы искусств № 9 Иркутска Татьяне Нестеровой, хормейстеру 1 категории «Городского Центра Культуры» города Свирска Юрию Хамидулину.
Знак отличия «За честь и мужество» Сергей Левченко вручил ангарчанину Вячеславу Германову, который прошлым летом спас двух утопающих детей.

"Особо хочу отметить Грузевича Яна Александровича и Германова Вячеслава Валерьевича. Эти отважные, смелые люди совершили настоящий подвиг. Если бы не ваши решительные действия, то люди могли бы погибнуть. Ваши мужество и отвага заслуживают самой высокой награды и глубокого уважения", - сказал С. Левченко.

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2017-03-21 11:57:21




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