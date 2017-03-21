Выставка стульев и кресел откроется 23 марта в Музейной студии

12:30 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Соперничество в ремесле. Братья Тонет и Яков и Иосиф Кон» …

В Иркутске до конца мая определят дома для расселения в рамках проекта РЗТ

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутска заканчивается работа по анализу многоквартирных …

«Байкал-КераМистика» представит в Галерее сибирского искусства работы за пять лет

12:02 - Иркутск. Сибирские новости - «Байкал-КераМистика» откроется 23 марта в Галерее сибирского …

«Заповедное Прибайкалье» объявляет вторую фотоэкспедицию

11:59 - Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает фотографов-натуралистов …

Государственные награды РФ жителям региона вручил Сергей Левченко

11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня вручил государственные …

Перевозки товаров автотранспортом в Тофаларию в 2017 году увеличатся на 41%

11:43 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году решено увеличить долю грузов, перевозимых в Тофаларию автомобильным …

В оранжерее Ботанического сада 24 марта открывается выставка кактусов

11:37 - Иркутск. Сибирские новости - В оранжерее Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ 24 марта …

В работу введена двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут - Киренск»

10:52 - Иркутск. Сибирские новости - После реконструкции 21 марта введена в работу двухцепная воздушная ЛЭП-110 …

Выставка о русских мигрантах во Франции откроется 21 марта в Гуманитарном центре им. Полевых

10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Оржер - замок русских» откроется 21 марта в Гуманитарном …

Жителей Иркутска проверят на «экологическое зрение»

10:18 - Иркутск. Сибирские новости - Необычная акция по проверке «экологического» зрения состоится …