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«Заповедное Прибайкалье» объявляет вторую фотоэкспедицию

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Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает фотографов-натуралистов в фотоэкспедицию в природный заказник «Красный Яр». Экспедиция будет проходить с 26 по 30 апреля, в ней смогут принять участие 4 фотографа, которые будут выбраны по итогам конкурса портфолио.

Федеральный заказник «Красный Яр» расположен на западном склоне Онотской возвышенности, в 60 километрах от Иркутска. Заказник сохраняет популяции копытных животных и их среду обитания: смешанные леса, сосняки, ельники. Участники экспедиции застанут один из самых интересных и таинственных периодов - весеннее пробуждение природы. В апрельской экспедиции наибольший интерес для фотографов представит съемка обитателей заказника: диких животных и птиц. Планируется фотографирование тетеревов, высока вероятность встречи с копытными: косулей, изюбрем, лосем, и другими животными.

Фото, отснятые в ходе экспедиции, будут использованы для издания фотоальбома, а также могут быть использованы «Заповедным Прибайкальем в некоммерческих просветительских целях.

Отбор участников осуществляется на основе конкурса портфолио. Для участия необходимо направить анкету (ФИО, возраст, членство в региональных фотографических обществах и СФР, участие в выставках, награды, интересы в фотографии, фототехника, которой Вы располагаете) и интернет-ссылку на портфолио (фото диких животных, растений, фотографии в жанре «природный пейзаж») на эл. почту: kudrina.baikal@mail.ru с пометкой «фотоэкспедиция в заказник Красный Яр». Заявки принимаются до 7 апреля включительно, подведение итогов конкурса и объявление состава участников состоится 11 апреля.

В честь 100-летия заповедной системы Роcсии в течение 2017 года будет проведено 3 фотоэкспедиции, по итогам которых будет издан фотоальбом, посвященный особо охраняемым природным территориям, находящимся под управлением «Заповедного Прибайкалья». Экспедиции охватят три ООПТ: Прибайкальский нацапрк (в июне), Байкало-Ленский заповедник (уже состоялась в марте) и заказник «Красный Яр» (в апреле).

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2017-03-21 11:59:58




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