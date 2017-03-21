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Выставка стульев и кресел откроется 23 марта в Музейной студии
12:30 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Соперничество в ремесле. Братья Тонет и Яков и Иосиф Кон» …
В Иркутске до конца мая определят дома для расселения в рамках проекта РЗТ
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутска заканчивается работа по анализу многоквартирных …
«Байкал-КераМистика» представит в Галерее сибирского искусства работы за пять лет
12:02 - Иркутск. Сибирские новости - «Байкал-КераМистика» откроется 23 марта в Галерее сибирского …
«Заповедное Прибайкалье» объявляет вторую фотоэкспедицию
11:59 - Иркутск. Сибирские новости - «Заповедное Прибайкалье» приглашает фотографов-натуралистов …
Государственные награды РФ жителям региона вручил Сергей Левченко
11:57 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сегодня вручил государственные …
Перевозки товаров автотранспортом в Тофаларию в 2017 году увеличатся на 41%
11:43 - Иркутск. Сибирские новости - В 2017 году решено увеличить долю грузов, перевозимых в Тофаларию автомобильным …
В оранжерее Ботанического сада 24 марта открывается выставка кактусов
11:37 - Иркутск. Сибирские новости - В оранжерее Ботанического сада биолого-почвенного факультета ИГУ 24 марта …
В работу введена двухцепная воздушная ЛЭП-110 кВ «Усть-Кут - Киренск»
10:52 - Иркутск. Сибирские новости - После реконструкции 21 марта введена в работу двухцепная воздушная ЛЭП-110 …
Выставка о русских мигрантах во Франции откроется 21 марта в Гуманитарном центре им. Полевых
10:22 - Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Оржер - замок русских» откроется 21 марта в Гуманитарном …
Жителей Иркутска проверят на «экологическое зрение»
10:18 - Иркутск. Сибирские новости - Необычная акция по проверке «экологического» зрения состоится …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, без осадков ожидается в Иркутской области в среду, в северных и западных районах местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, юго-восточный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте. В 2016 году клиентами оператора стали около тысячи предприятий Иркутской области.
По итогам регионального этапа XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», посвященного 150-летию Русского технического общества, 4 работника АО «Ангарская нефтехимическая компания» получили престижные награды.
ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет результаты деятельности компании по итогам 2016 года.