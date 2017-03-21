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«Байкал-КераМистика» представит в Галерее сибирского искусства работы за пять лет

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Иркутск. Сибирские новости - «Байкал-КераМистика» откроется 23 марта в Галерее сибирского искусства Иркутского областного художественного музея им. В. П. Сукачева. Экспозиция займет два этажа выставочного пространства художественного музея.

Выставка представит авторскую керамику из фонда международного художественного проекта «Байкал-КераМистика», созданную за пять лет его деятельности. В экспозиции можно будет увидеть более 150 работ из глины, шамота, фарфора, малую и крупную скульптуру, абстрактные объекты, керамику в сочетании с металлом и многое другое.

Кроме того, во время работы выставки пройдет несколько мастер-классов по гончарному мастерству и лепке, лекции по истории керамики, экскурсии по выставке.

Работа выставки продлится до 30 апреля.

«Байкал-КераМистика» - авторский проект, собирающий на острове Ольхон мастеров со всего мира. За пять лет в нем приняли участие около 90 профессиональных художников из 18 городов России и 13 стран. В художественном фонде проекта собраны работы, созданные в разных техниках, жанрах и традициях во время работы летних симпозиумов на Байкале. В 2017 году была проведена первая зимняя сессия симпозиума. В ней приняли участие 20 профессиональных художников разных направлений искусства: керамики, живописи, графики, дизайна.

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2017-03-21 12:02:41




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