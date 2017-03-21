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В Иркутске до конца мая определят дома для расселения в рамках проекта РЗТ

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - В администрации Иркутска заканчивается работа по анализу многоквартирных домов «пониженной комфортности», которые могут быть признаны аварийными и подлежащими сносу, и расселены в рамках развития застроенных территорий. Результаты данного анализа будут подведены до конца мая 2017 года. Об этом на совещании с представителями строительной отрасли под руководством вице-мэра Иркутска Ивана Носкова доложила заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации города Ольга Иванова.

"Проблема с аварийными домами в Иркутске стоит очень остро. Сегодня в реестре свыше 450 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. И только часть из них может быть расселена посредством развития застроенных территорий. Такой механизм очень актуален и позволяет решать несколько задач. Во-первых, обеспечение граждан новыми квартирами, во-вторых, предоставление строителям новых площадок. В результате это дает возможность обновить и улучшить в целом облик города", - отметил И. Носков.

По информации комитета по градостроительной политике, развитие застроенных территорий - это механизм, который предусматривает расселение и ликвидацию многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, посредством привлечения средств частных инвесторов. Использование такого механизма реализуется в Иркутске с 2012 года. За этот период заключено девять договоров на расселение 174 домов общей площадью 68,6 тыс. кв. м. На сегодня полностью расселено 47 жилых объектов. Кроме этого, в мае планируется проведение еще четырех аукционов по расселению 39 домов общей площадью более 84 тыс. кв. м. в Свердловском, Октябрьском и Правобережном округах.

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2017-03-21 12:09:05




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