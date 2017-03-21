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Выставка стульев и кресел откроется 23 марта в Музейной студии

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Иркутск. Сибирские новости - Выставка «Соперничество в ремесле. Братья Тонет и Яков и Иосиф Кон» откроется в «Музейной студии» Иркутского областного краеведческого музея 23 марта. Впервые будет показана полная коллекция венских стульев и представлен рассказ о двух самых известных производителях этой мебели - фирмах «Братья Тонет» и «Яков и Иосиф Кон», в том числе более 20 «номерных» стульев и кресел, выполненных в технике гнутья древесины под паром.

Конкурентную борьбу между двумя мебельными фирмами можно проследить в истории первых международных выставок, завоевании новых рынков сбыта и открытий фабрик и филиалов по всему миру. Выставка познакомит посетителей с историей зарождения и становления фирмы «Братья Тонет», во главе которой стоял блестящий организатор, основатель целой мебельной империи и новой отрасли промышленности Михаэль Тонет.

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2017-03-21 12:30:24




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