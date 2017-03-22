Сергей Левченко сильно прибавил в медиарейтинге губернаторов за февраль

16:52 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов …

Число отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом в Иркутской области в этом году сократилось в три раза

16:43 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы противодействия распространению суррогатной спиртосодержащей продукции …

В Иркутской области в этом году будут строить 15 школ

14:57 - Иркутск. Сибирские новости - Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе …

Подрядчиков на ремонт более 30 улиц в Иркутске определят к концу апреля

14:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в текущем году будет отремонтировано более 30 улиц. Об этом сообщил …

В Иркутске подрядчики получили предписания об устранении недостатков дорожного покрытия по 15 участкам, отремонтированным в прошлом году

14:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники комитета городского обустройства ежедневно осуществляют мониторинг …

Театр кукол «Аистенок» готовит обновленную версию «Пристани алых грез»

13:42 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский театр кукол «Аистенок» готовит обновленную премьеру …

Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году

13:40 - Иркутск. Сибирские новости - Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году. Об этом …

Сергей Меняйло: рабочие места на предприятиях ТОСЭР должны быть высокооплачиваемыми

13:37 - Иркутск. Сибирские новости - Совещание по вопросу функционирования территории опережающего социально-экономического …

В Иркутской области с начала года погашены долги по зарплате на сумму более 53 млн рублей

12:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала 2017 года погашена задолженность по заработной …

«Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна "Солнечный" в Иркутске

11:58 - Иркутск. Сибирские новости - «Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна в микрорайоне …