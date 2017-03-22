Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях среда, 22.03.2017, 22:45
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.23 (-0.05)
EUR 61.73 (+0.04)
10 CNY 82.98 (+0.01)
Информер праздники сегодня

«Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна "Солнечный" в Иркутске

Фото: Иванна Обухович
Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - «Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна в микрорайоне Солнечный Иркутска. Как сообщается в протоколе, закупка признана несостоявшейся. Две компании, претендовавшие на лот, решением комиссии не были допущены до торгов. Начальная (максимальная) цена по аукциону составляла 18,611 млн руб.

Напомним, открытый запрос предложений в электронной форме опубликовал на сайте госзакупок «Газпром добыча Иркутск» для выполнения работ по техэксплуатации объектов водноспортивного комплекса в Иркутске.
Водноспортивный комплекс «Солнечный», который открылся в Иркутске в июле 2015 года, является единственным в Иркутской области, соответствующим олимпийским стандартам с длиной дорожки 50 метров. Строительство комплекса началось в октябре 2010 года, инвестором является ПАО «Газпром». ВСК предназначен как для подготовки спортсменов международного уровня и проведения официальных соревнований, так и для посещений комплекса всеми желающими.

Еще при предыдущем губернаторе Сергее Ерощенко была договоренность, что бассейн будет продан области за 1 млн руб. Строился водноспортивный комплекс в подарок к 350-летию Иркутска. При этом передать в региональную собственность объект планировалось сначала до конца осени 2015 года, затем региональные власти сообщали о первом квартале 2016 года, по последним данным сроки отодвинуты на первый квартал текущего года. Также к руководству «Газпрома» с просьбой о передаче ВСК обращались как министерство спорта Иркутской области, так и активисты Общероссийского народного фронта.

Ссылки по теме:

2017-03-22 11:58:57




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!