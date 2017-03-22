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В Иркутской области с начала года погашены долги по зарплате на сумму более 53 млн рублей

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала 2017 года погашена задолженность по заработной плате на сумму более 53 млн руб. Об этом на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова. По сравнению с прошлым месяцем задолженность сократилась на 0,6 млн руб. или на 0,6%.

По уровню задолженности лидируют организации строительства - 75,8 млн руб. (84% от общей суммы задолженности). Высокий уровень задолженности по оплате труда остается в организациях обрабатывающих производств 13,9 млн руб. (15,5%), сообщает пресс-служба областного правительства.

На заседании комиссии с участием представителей всех муниципальных образований Иркутской области в режиме видеоконференции рассмотрена ситуация с выплатой заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях и организациях иных форм собственности в Бодайбо и Бодайбинском районе, Мамско-Чуйском, Иркутском, Киренском районах, Усть-Илимске, Черемхово и Иркутске.

Руководству организаций, имеющих задолженность по заработной плате, дано поручение принять необходимые меры по ее ликвидации. Комиссией дана оценка работы территорий.

По итогам заседания комиссией дано поручение мэрам муниципальных образований Иркутской области взять на личный контроль ситуацию с выплатой заработной платы в муниципальных унитарных предприятиях.

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2017-03-22 12:14:54




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