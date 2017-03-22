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Сергей Меняйло: рабочие места на предприятиях ТОСЭР должны быть высокооплачиваемыми

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Иркутск. Сибирские новости - Совещание по вопросу функционирования территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Усолье-Сибирское» с участием полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и губернатора региона Сергея Левченко состоялось сегодня в правительстве Иркутской области.

Министр экономического развития Антон Логашов представил информацию о резидентах ТОСЭР. На сегодня их зарегистрировано три: ООО «СмартСинтез», ООО «СБТ-Иркутск», ООО «Усольмаш».

Отвечая на вопрос полномочного представителя о преференциях, которые получают резиденты, Антон Логашов сообщил - это нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федеральный бюджет в течение первых пяти лет; пониженная ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в областной бюджет: 0% в течение первых пяти лет, 10% в течение следующих пяти лет; нулевая ставка по налогу на имущество в отношении приобретенного и (или) вновь созданного имущества в течение первых пяти лет; нулевая ставка по земельному налогу в течение пяти налоговых периодов; сокращенный размер страховых взносов с 30,2 % до 7,6% на десять лет.

"Для резидентов ТОСЭР созданы хорошие, практически идеальные условия, - отметил С. Меняйло. - В данном случае просто создание рабочих мест - это не самоцель. Они должны быть высокооплачиваемыми. При этом необходимо четко представлять пошаговое, поэтапное развитие новых предприятий".

Полпред также считает, что необходимо внимательнее относиться к соглашениям с резидентами в той части, где прописано лишение статуса резидента из-за невыполнения условий соглашения.

С. Левченко сообщил, что в настоящий момент ведутся переговоры по участию в ТОСЭР с одним из крупнейших предприятий фармацевтической отрасли, компанией «Фармасинтез». "Эта компания давно работает в регионе, в скором времени открывается новый завод в Братске. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятие «Фармасинтеза» появилось в Усолье-Сибирском, это позволит создать большое количество рабочих мест. Отмечу, что предприятие выпускает продукцию в рамках импортозамещения", - сказал губернатор.

Сергей Меняйло также предложил на территории опережающего социально-экономического развития работать по принципу предложений: выходить на потенциальных инвесторов с теми направлениями, которые нужны в данном муниципалитете и возможны к реализации в связи с наличием инфраструктуры, кадров и иных условий.

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2017-03-22 13:37:14




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