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Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году

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Иркутск. Сибирские новости - Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году. Об этом на заседании антинаркотической комиссии под руководством первого заместителя губернатора Иркутской области Владимира Дорофеева сообщила советник губернатора Марина Горохова. В 2016 году был проведен мониторинг. По его данным в регионе зарегистрировано 8,549 тыс. зависимых, то есть 354,3 человек в расчете на 100 тыс. населения. Это на 8% ниже, чем в 2015 году. Тогда было 9,295 тыс. больных наркоманией или 384,9 человек в расчете на 100 тыс. населения. От отравления наркотиками в 2016 году умерло 67 человек, это на 7% меньше, чем в 2015 году. В 2016 году среди страдающих наркоманией выявлено 42 подростка в возрасте до 17 лет, а также люди старшего возраста: 1,526 тыс. человек в возрасте от 40 до 59 лет и 5 человек старше 60 лет.

Согласно данным мониторинга, в 2016 году число больных наркоманией снизилось в 23 муниципальных образованиях области: в Тулунском районе (на 80%), в Боханском районе (на 71%), в Свирске (на 44%), в Братском районе (на 31%). Самое большое число зависимых стоит на учете в Киренском районе (673,9 на 100 тыс. населения), в Братске (672,7 на 100 тыс. населения), в Черемхово (570,7 на 100 тыс. населения). Наименьшее число: в Эхирит-Булагатском районе (20,3 на 100 тыс. населения), в Бодайбо и районе (40 на 100 тыс. населения), в Баяндаевском районе (45,3 на 100 тыс. населения). В Катангском районе не выявлено ни одного наркомана.

М. Горохова отметила, что, несмотря на позитивную статистику, уровень потребления наркотиков в регионе гораздо выше, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. В 2015 года по этому показателю Иркутская область находилась на 12 месте по стране и на 3 месте в Сибири (в 2014 году - на 1 месте). Составление данных за 2016 год пока идет: регионы представляют мониторинги ситуаций в федеральный центр.

Причинами высокого распространения наркотиков в Иркутской области специалисты называют транспортную доступность региона, миграционные потоки из стран, где распространено употребление наркотиков, наличие дикорастущей конопли. В 2016 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в Иркутской области было осуждено 1,956 тыс. человек, что на 10,3% ниже показателя 2015 года, тогда такие приговоры были вынесены в отношении 2,18 тыс. человек.

Для улучшения ситуации в регионе проводят комплекс мер. Так, в 2016 году в образовательных учреждениях Иркутской области прошло 924 профилактических мероприятия, подготовлено 839 студенческих научно-исследовательских работ по данной тематике, действуют 189 волонтерских центров антинаркотической направленности. Их участники совместно с сотрудниками ОГКУ «ЦПН» проводят акцию «Антиспайс», направленную на выявление и устранение незаконной рекламы синтетических наркотиков. За 2016 год выявлено и закрашено 234 надписи рекламы синтетических наркотиков.

Самый высокий уровень зависимости в регионе был отмечен в 2006 году, тогда ей страдали 536,1 человек из 100 тыс. населения. Тогда среди призывников, которые обязательно проходят проверку перед отправкой в войска, был выявлен 191 человек, употребляющий наркотики. В 2016 году было обнаружено всего три таких призывника, это в 63 раза меньше, чем в 2006 году.

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2017-03-22 13:40:10




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