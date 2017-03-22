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Театр кукол «Аистенок» готовит обновленную версию «Пристани алых грез»

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Иркутск. Сибирские новости - Иркутский театр кукол «Аистенок» готовит обновленную премьеру спектакля «Пристань алых грез» по мотивам произведений Александра Грина «Алые паруса» и «Бегущая по волнам». Как отмечают в театре, новелла спектакля в обновленном актерском составе. Впервые в роли волшебника Эгля выступит Народный артист России Владимир Яковлев.

Спектакль рассчитан на взрослого зрителя и сочетает в себе приемы и жанры искусства: драматическую игру актеров, кукольный план, шоу-пародию, видеоинсталляцию и живое выступление молодежной рок-группы «Фрези Грант».

Премьера запланирована на 7 апреля.

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2017-03-22 13:42:13




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