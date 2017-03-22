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В Иркутске подрядчики получили предписания об устранении недостатков дорожного покрытия по 15 участкам, отремонтированным в прошлом году

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Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники комитета городского обустройства ежедневно осуществляют мониторинг тех участков дорог, где еще действуют сроки гарантийного ремонта. Так, уже готовы и направлены подрядчикам предписания об устранении недостатков дорожного покрытия по 15 участкам, где ремонт был произведен в прошлом году. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Михаил Малыхин.

В процессе подготовки также документы по всем участкам, где асфальт меняли в 2014 и 2015 годах.

Все эти проблемные места подрядчики будут ремонтировать за свой счет. Согласно условиям контрактов устранить недостатки в работе они обязаны до 15 мая.

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2017-03-22 14:03:52




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