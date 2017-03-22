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Подрядчиков на ремонт более 30 улиц в Иркутске определят к концу апреля

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в текущем году будет отремонтировано более 30 улиц. Об этом сообщил начальник департамента дорожной деятельности комитета городского обустройства администрации Михаил Малыхин. Всего будет отремонтировано около 800 тыс. кв м асфальтового покрытия.

Уже в конце апреля по итогам аукционов будут определены подрядчики на проведение этих работ, в зависимости от погодных условий к ремонту они приступят в начале мая. В этом году будут отремонтированы участки улиц: Сурнова, Карла Маркса, Ленина, Тимирязева, Сухэ-Батора, Баррикад, Советская, Ширямова, Рабочего Штаба, объездная Ново-Ленино и другие.

"Департамент дорожной деятельности города Иркутска с большим вниманием относится ко всем инициативам общественников, направленным на улучшение качества дорог. Сотрудничаем с активистами Народного фронта и внимательно рассматриваем все их предложения. В частности, еще в прошлом году нами был начат ремонт улицы Рабочего Штаба, где дорожное полотно уже серьезно износилось, в этом году реконструкция этой улицы будет продолжена - мы заменим асфальт на оставшихся участках. Много вопросов у активистов по улице Челябинская, но тут следует отметить, что асфальтового покрытия здесь еще не было - проезд не так давно стал популярен в связи с открытием рынка. Нынешним летом мы начнем благоустраивать эту улицу - и в этом вопросе мы будем задействовать механизмы частно-муниципального партнерства", - отметил Михаил Малыхин.

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2017-03-22 14:05:46




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