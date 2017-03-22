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В Иркутской области в этом году будут строить 15 школ

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Иркутск. Сибирские новости - Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Иркутской области Сергей Левченко посетили школу № 69 в Иркутске. Она построена благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 - 2025 годы» или «Большая перемена».

Школа рассчитана на 1275 мест, строилась по абсолютно новому проекту, который включен в реестр типовых проектов Российской Федерации. При разработке проекта применялись новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения. Здание общей площадью более 23 тыс. кв. м сформировано из нескольких трехэтажных, выделенных функционально строительных блоков с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную.

Строительство школы осуществлялось максимально ускоренными темпами, практически в круглосуточном режиме с июня по декабрь 2016 года. Общая стоимость строительства и оснащения школы составила 921,3 млн руб. Из них 691 млн руб. был выделен области из федерального бюджета, софинансирование региональной казны составило 68,5 млн руб., бюджета Иркутска - 161 млн руб.

В настоящее время в школе идет набор педагогов и запись учеников. Занятия планируется начать с 1 сентября 2017 года. Они будут проходить в одну смену.

Сергей Левченко отметил, что в этом году в регионе будет строиться 15 школ, в том числе будут завершены работы по долгостроям. Кроме того, Иркутская область продолжит участвовать в программе «Большая перемена».

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2017-03-22 14:57:49




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