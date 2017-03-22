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Число отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом в Иркутской области в этом году сократилось в три раза
Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - Вопросы противодействия распространению суррогатной спиртосодержащей продукции в Иркутской области обсудили на совещании в Иркутске под председательством полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло. В совещании приняли участие губернатор Иркутской области Сергей Левченко, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Брилка, начальник ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Калищук, прокурор области Игорь Мельников, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Пережогин, мэр Иркутска Дмитрий Бердников, министры областного правительства.
"В конце года в Иркутске были отравления суррогатным алкоголем, в результате погибли 76 человек. В декабре на совещании нами были приняты решения, которые должны усилить контроль за незаконной продажей населению спиртосодержащей продукции. Кроме того, мы говорили о необходимости профилактики таких чрезвычайных ситуаций", - открыл совещание полпред.
Как отметил Алексей Пережогин, с декабря 2016 года по февраль текущего года территориальными отделами управления в отношении предпринимателей и юридических лиц проведено 1069 проверок. Выявлены нарушения на 426 объектах розничной торговли. В отношении юрлиц и предпринимателей составлен 461 протокол по административному правонарушению, из них 60 направлены в суд. Также управлением было подано 39 заявлений о запрете объявлений по продаже алкоголя дистанционным способом в сети Интернет, 34 заявления удовлетворены. Приостановка розничной торговли спиртосодержащей продукцией и усиление контроля за оборотом привели к тому, что в Иркутской области отмечается снижение количества отравлений. За 2,5 месяца 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число отравлений с летальным исходом уменьшилось в три раза.
Андрей Калищук сообщил, что с начала года проведено 3,5 тыс. проверок торговых предприятий, особенно работающих в сфере розничной торговли. Изъято 142 тыс. литров алкогольной спиртосодержащей продукции. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По словам министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко, в прошлом году во время массового отравления суррогатным алкоголем в Иркутске пострадавшим оказывалась медицинская помощь в шести стационарах города. Были госпитализированы 94 человека в тяжелом состоянии, крайней степени тяжести, коме. Выписано 47 пациентов, с каждым работал психиатр-нарколог, всем было предложено прохождение дальнейшей реабилитации.
"Сделано многое, но не стоит ослаблять бдительность. Профилактическую работу надо продолжать и подходить к вопросу комплексно", - отметил Сергей Меняйло.
Говоря о работе Черемховского психоневрологического интерната, полпред подчеркнул, что министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с управлением Роспортребнадзора необходимо еще раз тщательно проанализировать ситуацию с заболеванием детей кишечной инфекцией. "Дети-инвалиды, находящиеся в специализированных учреждениях, особо уязвимы. Нужно вынести урок и впредь тщательнее подходить к организации работы подобных интернатов", - обратился к областным чиновникам Сергей Меняйло.
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2017-03-22 16:43:06
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