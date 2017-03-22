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Сергей Левченко сильно прибавил в медиарейтинге губернаторов за февраль
16:52 - Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов …
Число отравлений спиртосодержащей продукцией с летальным исходом в Иркутской области в этом году сократилось в три раза
16:43 - Иркутск. Сибирские новости - Вопросы противодействия распространению суррогатной спиртосодержащей продукции …
В Иркутской области в этом году будут строить 15 школ
14:57 - Иркутск. Сибирские новости - Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе …
Подрядчиков на ремонт более 30 улиц в Иркутске определят к концу апреля
14:05 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске в текущем году будет отремонтировано более 30 улиц. Об этом сообщил …
В Иркутске подрядчики получили предписания об устранении недостатков дорожного покрытия по 15 участкам, отремонтированным в прошлом году
14:03 - Иркутск. Сибирские новости - Сотрудники комитета городского обустройства ежедневно осуществляют мониторинг …
Театр кукол «Аистенок» готовит обновленную версию «Пристани алых грез»
13:42 - Иркутск. Сибирские новости - Иркутский театр кукол «Аистенок» готовит обновленную премьеру …
Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году
13:40 - Иркутск. Сибирские новости - Потребление наркотиков снизилось в Иркутской области в 2016 году. Об этом …
Сергей Меняйло: рабочие места на предприятиях ТОСЭР должны быть высокооплачиваемыми
13:37 - Иркутск. Сибирские новости - Совещание по вопросу функционирования территории опережающего социально-экономического …
В Иркутской области с начала года погашены долги по зарплате на сумму более 53 млн рублей
12:14 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области с начала 2017 года погашена задолженность по заработной …
«Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна "Солнечный" в Иркутске
11:58 - Иркутск. Сибирские новости - «Газпром» не нашел подрядчика на эксплуатацию бассейна в микрорайоне …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, местами по Иркутской области в четверг небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, в крайних северных районах юго-западный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж смартфонов в своих салонах связи. По итогам 2016 года доля мобильных устройств, поддерживающих стандарт 3G и 4G, в сети Tele2 Иркутской области составила 47%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте. В 2016 году клиентами оператора стали около тысячи предприятий Иркутской области.
По итогам регионального этапа XVII Всероссийского конкурса «Инженер года-2016», посвященного 150-летию Русского технического общества, 4 работника АО «Ангарская нефтехимическая компания» получили престижные награды.