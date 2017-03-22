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Сергей Левченко сильно прибавил в медиарейтинге губернаторов за февраль

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Москва. Сибирские новости - Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов за февраль 2017 года. Так, лидерами во всероссийском рейтинге стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Пермского края Максим Решетников и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко занял 29-е место, прибавив 24 пункта.

В рейтинге глав регионов Сибирского федерального округа он занял третье место, поднявшись на шесть позиций. Его опередили глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, и губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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2017-03-22 16:52:43




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