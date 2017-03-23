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Сергей Левченко призвал жителей Иркутской области принять участие в акции «Час Земли»
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Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к жителям региона с предложением принять участие в международной акции «Час Земли». Ее инициатором является Всемирный фонд дикой природы (WWF), который призывает на один час выключить свет в знак неравнодушия к будущему планеты. В этом году акция будет проходить 25 марта с 20:30 до 21:30 по местному времени.
"2017 год в Российской Федерации - Год экологии и 100-летнего юбилея заповедной системы России. Нам, жителям Иркутской области, выпала уникальная возможность жить в одном из лучших мест на планете - на берегах Байкала. Кроме того, в Приангарье большое число заповедников, заказников, памятников природы. В связи с этим нам нельзя оставаться в стороне от решения вопросов охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Рациональное и бережное освоение наших полезных ископаемых и лесных запасов, вопросы сохранения озера Байкал и его экосистемы, защита природы Прибайкалья являются одними из приоритетных направлений деятельности правительства Иркутской области. Поэтому на протяжении нескольких лет власти Приангарья поддерживают проведение «Часа Земли» в регионе, - говорится в обращении губернатора. - Приглашаю каждого жителя Иркутской области принять участие в акции, внести свой вклад в предотвращение экологического бедствия, в защиту будущего планеты".
По информации WWF, «Час Земли» - это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие свыше двух миллиардов человек по всему миру из более чем 175 стран и почти семи тысяч городов. В России акция проводится с 2009 года, в ней принимает участие более 20 млн человек. В назначенное время в городах страны гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. Например, в Москве на час гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Красной площади, собора Василия Блаженного и ГУМа, а также еще более чем 1,5 тыс. других зданий. В этом году «Час Земли» в России проходит с лозунгом «Меняй себя, а не планету!».
Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области направило в адрес всех муниципальных образований и предприятий региона информацию для участия в «Часе Земли». Участии в акции подтвердили органы местного самоуправления 25-ти муниципалитетов, в том числе Иркутска, Иркутского района, Ангарска, Братска, Братского района. Кроме того, на сегодня известно, что акцию поддержат АО «Иркутскзолотопродукт», ООО «Чистые технологии Байкала», АНО «Байкальский интерактивный экологический центр». Также 25 марта на один час будет отключена подсветка здания правительства Иркутской области.
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2017-03-23 11:53:44
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