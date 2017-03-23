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Меню в детских садах Иркутска обновится

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Иркутск. Сибирские новости - Меню в детских садах Иркутска ждут приятные нововведения. Об этом журналистам рассказал директор МУП "Комбинат школьного питания" Виктор Беляев. Сейчас это меню проходит согласование в Роспотребнадзоре.

Для творожного цеха предприятия планируется закупить новое оборудование. За одну смену цех выпускает 6 тыс. сырников. С новой машиной изменится форма выпускаемого продукта - для детских садов будут выпускать сырники в виде различных фигурок.

Более того, машина позволит комбинату снова расширить ассортимент выпускаемой продукции - вместо четырех работников на сырники понадобится только двое. Двух других сотрудников задействуют на производстве блинов, что позволит разнообразить ассортимент.

Уже в этом году для питания на детских площадках в летний период в меню планируется включить мясные и куриные фрикадельки. Также в меню дошкольных учреждений планируется включить нетрадиционные фрукты. В пример директор комбината привел виноград и киви. Кроме того, меню пополнится продукцией детской молочной кухни.

По словам Виктора Беляева, для производства продукции используются только лучшие продукты, которые соответствуют всем требованиям ГОСТ. Из всего закупаемого предприятием сырья более 80% - это российские производители, из них более 70% - предприятия Иркутской области.

С этого месяца комбинат предоставляет возможность родителям заказать пирог трех видов: сладкий, мясной или рыбный. Например, для проведения торжества в дошкольном учреждении. Сладкий пирог изготавливается без добавления кремов и недопустимых для детей консервантов.

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2017-03-23 12:46:31




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