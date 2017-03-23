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Физкультурно-спортивные клубы планируется открыть на базе четырех ссузов в Иркутске

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на базе четырех средних специальных учебных заведений с 3 апреля планируют начать работу физкультурно-спортивные клубы. Основная цель работы клубов - организация физкультурно-массовой работы по месту жительства, повышение общей физической подготовки жителей старше 18 лет во всех районах города.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, физкультурно-спортивные клубы начнут свою деятельность с подготовки населения к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для этого был разработан курс, за методическую основу которого взята советская система физической подготовки, разработанная Государственным Центральным Институтом физической культуры СССР. Курс ориентирован на людей в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, с любым начальным уровнем физической подготовки.

Основу курса составляют общеразвивающие и специальные упражнения из легкой атлетики, гимнастики и гиревого спорта, которые направлены на развитие силы, скорости, выносливости и гибкости. Таким образом, пройти курс могут не только желающие сдать нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия, но и те, кто хочет поддержать или повысить уровень своей физической подготовки. Занятия будут проводить профессиональные инструкторы.

Кроме того, на базе физкультурно-спортивных клубов планируется проводить физкультурные и спортивные мероприятия, организовать спортивный досуг по месту жительства, а также готовить любительские команды по видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня.

Первые четыре клуба планируют начать свою работу в Иркутске с 3 апреля на базе техникумов и колледжей по следующим адресам: ул. Ярославского, 221; ул. Рабочего Штаба, 6; бульвар Рябикова, 63; ул. Багратиона, 45.
Физкультурно-спортивные клубы организованы на добровольных началах и находятся под управление некоммерческой общественной спортивной организации «РАССВЕТ», которая также предоставляет спортивный инвентарь для занятий. Записаться в группы или узнать подробности работы физкультурно-спортивных клубов можно по телефону 621-127 или на сайте ГТО38.рф.

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2017-03-23 12:48:21




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