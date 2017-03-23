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По факту ДТП в Хомутово Следственный комитет начал доследственную проверку

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Иркутск. Сибирские новости - По факту ДТП в Иркутском районе следственные органы регионального СКР начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Напомним, утром 23 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поселке Хомутово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса «Истана» проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора, выехал на перекресток и совершил боковое столкновение с автомашинами «Тойота Пробокс» и «Фольцваген Поло». После этого микроавтобус выбросило на полосу встречного движения, где он врезался в стоящий на перекрестке микрогрузовик. В результате ДТП одна из пассажирок «маршрутки» скончалась, еще четверо получили травмы различной тяжести.

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2017-03-23 12:51:01




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