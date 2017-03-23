Администрация Иркутска оспорила методику оценки эффективности своей работы

13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Результаты эффективности деятельности администрации Иркутска и ряда других …

Отчет об исполнении областного бюджета 2016 года будет представлен в КСП Иркутской области до 14 апреля

13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Отчет об исполнении регионального бюджета 2016 года, как того требует законодательство, …

Первоочередная задача в пожароопасный сезон - защита населенных пунктов

12:59 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров сегодня на …

Добровольцы примут участие в профилактике и тушении лесных пожаров

12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Подготовку к началу пожароопасного периода и участие добровольцев в мероприятиях …

А. Битаров: Главный показатель оценки эффективности работы органов МСУ - удовлетворенность населения

12:55 - Иркутск. Сибирские новости - Главный показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления …

Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства

12:53 - Иркутск. Сибирские новости - Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства. Благодаря …

По факту ДТП в Хомутово Следственный комитет начал доследственную проверку

12:51 - Иркутск. Сибирские новости - По факту ДТП в Иркутском районе следственные органы регионального СКР начали …

Физкультурно-спортивные клубы планируется открыть на базе четырех ссузов в Иркутске

12:48 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на базе четырех средних специальных учебных заведений с 3 апреля …

Меню в детских садах Иркутска обновится

12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Меню в детских садах Иркутска ждут приятные нововведения. Об этом журналистам …

Сергей Левченко призвал жителей Иркутской области принять участие в акции «Час Земли»

11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к жителям региона …