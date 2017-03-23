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Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства

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Иркутск. Сибирские новости - Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства. Благодаря новоприобретенному оборудованию комбинат выходит на более качественный уровень, отметил на встрече с журналистами директор предприятия Виктор Беляев.

Одним из первых приобретений была машина фирмы KMK Agro по очистке картофеля от земли и кожуры. Оборудование позволяет упаковывать 6,5 тонн корнеплода за одну смену в восемь часов. Раньше на комбинате за одну смену упаковывалось по 3 тонны картофеля.

Чтобы работать на машине никаких специальных навыков не требуется, она довольно проста в использовании. В огромный резервуар с водой загружается картофель, где проходит омывку. Далее поступает в барабан, где проходит обработку и уже совершенно чистый корнеплод попадает в фасовочные пакеты по 5 кг. Герметичная упаковка позволяет картофелю оставаться свежим, а машина избавляет производство от лишней грязи и мусора.

Изменения произошли и на складе. Две новые холодильные камеры были приобретены комбинатом в связи с увеличением объема изготавливаемой продукции. Одна камера вмещает около 40 тыс. сырников.

Модернизация коснулась и мясного - здесь установили новую мясорубку, которая позволяет производить 800 кг мясного фарша за час. В целом, за одну смену в цехе выпускается 15 тыс. котлет и пол тонны фарша. Также цех расширил ассортимент полуфабрикатов - с 3 до 60 наименований.

«Дела на комбинате «идут в гору», - подчеркнул Виктор Беляев. - За полгода нам удалось покрыть 11 млн рублей убытков и выйти на прибыль в 7 млн рублей. Благодаря этому нашим сотрудникам удалось увеличить заработную плату в размере от 10 до 20%, в зависимости от занимаемой должности. И все, что мы делаем, идет во благо нашему подрастающему поколению».

На данный момент комбинат обслуживает 149 детских садов и 69 школ, в целом, около 72 тыс. детей.

Также продукцию комбината можно приобрести на самом производстве или в точках продаж по Иркутску.

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2017-03-23 12:53:01




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