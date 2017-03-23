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А. Битаров: Главный показатель оценки эффективности работы органов МСУ - удовлетворенность населения

Фото: Правительство ИО
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Иркутск. Сибирские новости - Главный показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления - удовлетворенность населения. Об этом на заседании заявил председатель правительства области Александр Битаров в рамках рассмотрения вопроса «О мерах, принимаемых главами местных администраций городских округов и муниципальных районов Иркутской области по результатам оценки эффективности их деятельности по итогам 2015 года».

Опросы населения жителей показали наименьшую удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления за 2015 год в 11 муниципалитетах (не более 30% опрошенных): в Тулуне, Усть-Илимске, Усолье-Сибирском, Нижнеилимском, Чунском районах. В Иркутске этот показатель составил 38,6%.

"Удовлетворенность населения зависит не только от объема бюджета, но и от приоритетов, которые муниципалитеты расставляют, и от качества управления. Я считаю, что для областного центра 38% - это очень маленькая цифра. Главы муниципалитетов должны отслеживать эти вопросы и акцентировать внимание на том, что не удовлетворяет население", - сказал А. Битаров.

Больше всего работой местных властей оказались довольны жители Свирска, Боханского, Нукутского, Черемховского, Ольхонского районов. Положительную оценку дали более 60% опрошенного населения.

Оценка эффективности работы органов местного самоуправления проводилась по 99 показателям, 40 из них - по Указу президента РФ и 59 показателей - по приказу министерства экономического развития Иркутской области.

Муниципальные образования региона были разделены на четыре группы в зависимости от существующего потенциала, уровня социально-экономического развития, бюджетной обеспеченности и доходности. При подведении итогов учитывалась динамика изменений значений показателей по сравнению с 2014 годом.

Наихудшие значения показателей за 2015 год в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» в своих группах были выявлены у Иркутска, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского и Мамско-Чуйского районов.

По результатам анализа у данных территорий были выявлены такие негативные тенденции социально-экономического развития территорий, как снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. жителей, высокая доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, отрицательная динамика заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рост недоимки по земельному налогу в местный бюджет (кроме Мамско-Чуйского района) и налогу на имущество физических лиц.

Лучшие результаты в данной номинации показали города Саянск и Черемхово, Ольхонское районное муниципальное образование и муниципальное образование «Баяндаевский район».

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2017-03-23 12:55:50




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