Добровольцы примут участие в профилактике и тушении лесных пожаров

Фото: ГУ МЧС России по ИО

Иркутск. Сибирские новости - Подготовку к началу пожароопасного периода и участие добровольцев в мероприятиях по профилактике и тушению лесных пожаров обсудили сегодня на заседании координационного совета при губернаторе Иркутской области по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оно прошло под руководством председателя правительства ИО Александра Битарова. Участие в мероприятии приняли зампред Виктор Кондрашов, министр лесного комплекса Сергей Шеверда, министр природных ресурсов и экологии Андрей Крючков, начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов, член регионального штаба ОНФ Александр Деев, руководители добровольческих отрядов.



В. Нелюбов рассказал, что по статистике весенние лесные пожары начинаются в конце марта, самое большое количество возгораний фиксируют в конце апреля - начале мая, когда люди после зимы начинают приводить в порядок садоводческие участки, жгут сухую траву, устраивают пикники и прогулки в лесах. По многолетней статистике в это время в день возникает до 200 пожаров, в основном, у населенных пунктов и вдоль автомобильных дорог, за опасный период в области сгорает до 400 строений.



В этом году особый противопожарный режим в области ввели на 2 недели раньше обычного. Вскоре стартуют мероприятия по работе с населением. Привлечь к этой работе планируют волонтеров, в том числе студентов. Они будут совершать обходы населенных пунктов, общаться с жителями. Листовки, памятки и буклеты уже подготовлены. В Иркутском районе такая работа будет идти в поселках, расположенным по Александровскому, Байкальскому, Голоустненскому, Мельниковскому трактам.



Патрулированием лесов, которые находятся рядом с населенными пунктами, займутся добровольцы общественной организации пожарной охраны по Иркутской области «Отряд 15.08». Уже сформированы группы добровольцев. Их задача - профилактика и обнаружение лесных пожаров, идет формирование маршрутов для работы групп. К тушению огня будут привлекать участников отряда «Добровольная пожарная охрана Иркутской области». Они имеют необходимое снаряжение, прошли специальное обучение и инструктаж, уже участвовали в подобных работах. Министерство лесного комплекса считает возможным привлекать их к работе на договорной основе. Такие отряды действуют в Иркутском, Нижнеудинском, Усольском, Усть-Удинском районах области. Работа по их созданию идет в Братском и Катангском районах. В перспективе такие отряды планируют создать по всей области.



Также в работе задействуют добровольные пожарные отряды, которые созданы при казачьих обществах. В них 119 человек, прошедших первичное обучение и имеющих специальную экипировку. В 2016 году участники этих отрядов провели 256 рейдов, выявили около 500 нарушений правил пожарной безопасности, ликвидировали 45 пожаров в лесах, задержали троих подозреваемых в умышленных поджогах. "Наша задача - подготовиться к пожароопасному периоду и провести профилактику. Задействовать нужно всех, кого можно. Работа добровольцев крайне важна, особенно в самом начале периода, когда пожары идут из населенных пунктов, возникают в результате сельхозпалов. Я считаю, мы в обязательном порядке должны взаимодействовать с добровольцами, проводить для них консультации, обучение, приобрести спецодежду. Они хорошие помощники, их работа дает эффект", - отметил А. Битаров.



Ссылки по теме:



2017-03-23 12:57:57