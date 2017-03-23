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Первоочередная задача в пожароопасный сезон - защита населенных пунктов

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров сегодня на заседании регионального кабинета министров дал поручение заместителю председателя областного правительства Виктору Кондрашову совместно с министром лесного комплекса Сергеем Шеверда и министром сельского хозяйства Ильей Сумароковым составить реестр земель, граничащих с лесным фондом. Данная мера поможет правильно распределять силы и средства при тушении возможных лесных пожаров и улучшит взаимодействие с арендаторами земельных участков.

"Кроме этого до начала пожароопасного сезона необходимо провести ревизию всех минерализованных полос в Иркутской области. Проверить, если что-то не успели сделать осенью, необходимо доработать сейчас. Защита населенных пунктов от лесных пожаров - наша первоочередная задача", - заявил А. Битаров.

С. Шеверда сообщил на заседании областного правительства, что в этом сезоне, как и в прошлом году, принято решение отказаться от профилактических выжиганий в весенний период. Также министр рассказал об обустройстве лесных дорог и просек для охраны лесов от пожаров. В 2017 году планируется построить 974 км и реконструировать 1,963 тыс. км лесных дорог. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос запланирована на протяженности в 2,983 тыс. км. Прочистка просек и противопожарных полос будет произведена на общем расстоянии в 3,256 тыс. км.

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2017-03-23 12:59:34




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