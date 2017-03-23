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Администрация Иркутска оспорила методику оценки эффективности своей работы
13:04 - Иркутск. Сибирские новости - Результаты эффективности деятельности администрации Иркутска и ряда других …
Отчет об исполнении областного бюджета 2016 года будет представлен в КСП Иркутской области до 14 апреля
13:00 - Иркутск. Сибирские новости - Отчет об исполнении регионального бюджета 2016 года, как того требует законодательство, …
Первоочередная задача в пожароопасный сезон - защита населенных пунктов
12:59 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров сегодня на …
Добровольцы примут участие в профилактике и тушении лесных пожаров
12:57 - Иркутск. Сибирские новости - Подготовку к началу пожароопасного периода и участие добровольцев в мероприятиях …
А. Битаров: Главный показатель оценки эффективности работы органов МСУ - удовлетворенность населения
12:55 - Иркутск. Сибирские новости - Главный показатель оценки эффективности работы органов местного самоуправления …
Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства
12:53 - Иркутск. Сибирские новости - Комбинат школьного питания Иркутска увеличил объем производства. Благодаря …
По факту ДТП в Хомутово Следственный комитет начал доследственную проверку
12:51 - Иркутск. Сибирские новости - По факту ДТП в Иркутском районе следственные органы регионального СКР начали …
Физкультурно-спортивные клубы планируется открыть на базе четырех ссузов в Иркутске
12:48 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутске на базе четырех средних специальных учебных заведений с 3 апреля …
Меню в детских садах Иркутска обновится
12:46 - Иркутск. Сибирские новости - Меню в детских садах Иркутска ждут приятные нововведения. Об этом журналистам …
Сергей Левченко призвал жителей Иркутской области принять участие в акции «Час Земли»
11:53 - Иркутск. Сибирские новости - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратился к жителям региона …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в пятницу переменная облачность, без осадков, днем в северных районах местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж смартфонов в своих салонах связи. По итогам 2016 года доля мобильных устройств, поддерживающих стандарт 3G и 4G, в сети Tele2 Иркутской области составила 47%.
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит итоги работы в корпоративном сегменте. В 2016 году клиентами оператора стали около тысячи предприятий Иркутской области.