Новости Бизнес Недвижимость Карьера Личные финансы После работы Заметки на полях четверг, 23.03.2017, 14:12
Главная > Новости > Новости

..
Центробанк РФ
USD 57.64 (+0.40)
EUR 62.27 (+0.54)
10 CNY 83.69 (+0.71)
Информер праздники сегодня

Отчет об исполнении областного бюджета 2016 года будет представлен в КСП Иркутской области до 14 апреля

Версия для печати

Иркутск. Сибирские новости - Отчет об исполнении регионального бюджета 2016 года, как того требует законодательство, будет представлен в Контрольно-счетную палату Иркутской области не позднее 14 апреля. Такое решение принято сегодня на заседании регионального правительства. Отчет должен пройти аудит в КСП перед тем, как вноситься на рассмотрение депутатами Законодательного Собрания.

Как сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в отчетном периоде была продолжена работа по обеспечению сбалансированности бюджета, повышению эффективности бюджетных расходов и качества бюджетного планирования. Для финансирования дополнительного объема социально значимых первоочередных расходов была проведена значительная работа, связанная с определением приоритетных направлений выделения средств, возможностей оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов. Благодаря данной работе было перераспределено 4,6 млрд бюджетных ассигнований.

В закон о бюджете в 2016 году три раза вносились изменения. При этом увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними перемещениями ассигнований и поступлением целевых средств, так и ростом собственных доходов.

Фактическое поступление доходов в областной бюджет по итогам 2016 года составило около 125,6 млрд руб. или 102,2% к первоначальному варианту финансового закона. Расходная часть исполнена в сумме 123,5 млрд руб. или на 97,7%. Бюджет исполнен с профицитом в 2,1 млрд руб.

Для улучшения структуры государственного долга Иркутской области и снижения расходов на его обслуживание в 2016 году в рамках подписанных с минфином России соглашений были привлечены бюджетные кредиты из федеральной казны в объеме четырех миллиардов рублей по ставке 0,1%. Впервые с 2009 года регион вернулся к размещению своих государственных облигаций. Объем выпуска составил пять миллиардов рублей со сроком обращения пять лет по ставке купона 9,25% годовых. По состоянию на 1 января 2017 года госдолг области составлял 18,8 млрд руб., что на 5,1 млрд руб. ниже показателя, утвержденного законом о бюджете.

Ссылки по теме:

2017-03-23 13:00:52




Комментарии




Ваше имя:

Текст записи:
http://snews.ru
При использовании материалов сайта, ссылка на РИА «Сибирские новости» — обязательна!