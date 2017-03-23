Администрация Иркутска оспорила методику оценки эффективности своей работы

Иркутск. Сибирские новости - Результаты эффективности деятельности администрации Иркутска и ряда других городских округов по результатам 2015 года рассмотрели в четверг на заседании правительства Иркутской области. Предварительно от правительства были получены письма с оценкой эффективности, куда Иркутск в числе прочих вошел с отрицательными показателями.



В начале своего доклада заместитель мэра Иркутска Руслан Ким не согласился с методикой оценки, отметив, что по указу президента определено 40 показателей, по которым оценивается эффективность деятельности органов местного самоуправления и запрещено использование других показателей. Он констатировал, что Иркутск оценивался не только по этим показателям, но и другим, сама же администрация города не считает свои показатели настолько плохими.



Например, вызвала критику и доля детей в возрасте 1 - 6 лет стоящих в очереди в детские сады: «Есть объективные причины, есть субъективные: 2015 год стал максимальным с 80-х годов по рождаемости в Иркутске. Детей очень много рождалось в 2012 - 2015 годах. Кроме этого, 7% мест в наших учреждениях заняты не жителями города, а прилегающих территорий Иркутского района. Население Иркутска растет, рождаемость высокая, социальные объекты начали в большем количестве сдаваться в 2015 году. В итоге динамика строительства социальных объектов не успевает за рождаемостью».



Рост рождаемости и увеличение числа детей дал отрицательный показатель по обеспеченности школами. В городе, чтобы перейти на односменный режим работы, требуется построить общеобразовательных учреждений на 54 тыс. мест, чего без помощи правительства области достичь сложно. Р. Ким сообщил, что в 2016 году началось строительство трех школ, в 2017 году - еще нескольких.



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормативам, должна быть 100%. В Иркутске она составляет 92%. При этом Р. Ким отметил, что вряд ли, как указали большинство муниципалитетов, в территориях она соответствует этому показателю. «Мы с Братском, наверное, единственные, кто честно ответил по этой цифре. Я очень сомневаюсь, что в остальных муниципальных образованиях есть пандусы, актовый и физкультурный залы, столовые, библиотеки и все виды благоустройства. Прошу министерство экономического развития проверять информацию», - подчеркнул Р. Ким.



По показателю среднемесячной зарплаты за 2015 год город поставили на 7-е место из семи. Однако в Иркутске средняя заработная плата самая высокая среди городских округов области. Процент бюджетников, которые находятся на среднем уровне зарплаты меньше, чем в других муниципальных образованиях. Также у администрации города вызвал удивление вопрос падения зарплаты по общеобразовательным и дошкольным учреждениям. «Вряд ли в 2015 году нам бы позволили показать такие цифры, просто бы наказали за неисполнение указов президента. Мы не согласны, тем более на это доводятся субвенции из областного бюджета», - заметил заммэра.



Кроме того, Руслан Ким отметил, что в Иркутске земельные участки льготным категориям граждан выделяет министерство имущественных отношений, поэтому долю граждан, обеспеченных земельными участками, минэкономразвития должно было запрашивать у них.



Что касается экономических показателей, то в Иркутске переизбыток торговых площадей более чем в два раза, оборот розничной торговли самый высокий на душу населения в Иркутской области. "Оценивать здесь надо в абсолютных показателях, а не в динамике роста, учитывая и инфляцию, и рост цен, так как экономика в стране в целом не способствует обороту розничной торговли... До бесконечности динамики роста быть не может, существует покупательская способность, есть реальные денежные доходы населения", - подчеркнул Р. Ким.



Не меньшее удивление вызвал показатель по доле прибыльных сельскохозяйственных организаций. «Для областного центра вообще эксклюзивный показатель, тем не менее их у нас два: МУП «Горзеленхоз» и ОАО «Искра». По данным статистики, они были в 2015 году прибыльными. Но мы стоим с нулем по оценке этой деятельности», - прокомментировал заммэра.



Приводя пример положительных показателей, Р. Ким сообщил, что в 2016 году на дороги города было направлено более 1 млрд руб. Впервые начали ремонтировать дороги в зонах индивидуальной застройки и внутриквартальные проезды. На эти цели в прошлом году было выделено в два раза больше средств, чем в 2015 году, при тех же бюджетных средствах. Кроме того, около 2,5 тыс. претензий было направлено в ресурсоснабжающие организации и подрядчикам, которые некачественно ремонтируют дороги и тротуары, действуя в рамках гарантийных обязательств.



«Вопросов, которые надо решить. много, но самые важные решения были сделаны по муниципальному управлению. Прав Александр Семенович (Битаров - прим. ред.), к управлению надо относиться с государственным подходом, все-таки управление городом - это не управление предприятием или строительным рынком. Нужны соответствующие подходы, квалифицированные люди. Произведенный анализ позволил нам выявить основные проблемные точки в экономике, социальной среде Иркутска, были приняты соответствующие кадровые решения», - заключил в конце доклада заммэра города.



Как прокомментировал «Сибирским новостям» Руслан Ким, методика, по которой оценивались муниципалитеты, некорректна: «Методика эффективности муниципальных образований не подразумевает соцсоревнований, смысла нет сравнивать муниципалитеты друг с другом. Методика и 607 указ президента направлены на то, чтобы анализировать текущие и приоритетные проблемы и задачи, которые стоят на территориях. После этого надо делать правильные выводы, куда направлять бюджетные средства, какие изменения вносить в государственные программы. А здесь получается методика ради методики. Результаты оценки эффективности по 40 показателям можно смело класть в план реализации стратегии социально-экономического развития – от обеспеченности детскими садами до культуры и библиотек. То есть это комплексная оценка территории. У муниципалитетов не хватает средств, чтобы исполнять свои полномочия, а показатели методики привязаны именно к ним».



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2017-03-23 13:04:10