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VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая

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Иркутск. Сибирские новости - VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая. Программа открытия пока не разглашается, сообщает Иркутская областная филармония. В течение фестивальных дней гостей ожидает вечер камерной вокальной музыки с песнями разных народов мира (25 мая), опера Г. Доницетти «Любовный напиток» в исполнении Губернаторского симфонического оркестра (27 мая), Гала-концерт с участием Камерного хора Губернаторского симфонического оркестра (28 мая).

Традиционно в рамках фестиваля пройдет отборочный тур европейского вокального конкурса «Belvedere», где будет определен победитель и участник финала. В этом году конкурс молодых оперных исполнителей состоится 26 мая.

Фестиваль проводится с 2011 года. Его главная цель - популяризация оперной музыки, поддержка молодых вокалистов. В разные годы в нем принимали участие солисты из Австрии, Германии, Латвии, Польши, Болгарии, а также из разных городов России. Инициатором и бессменным художественным руководителем фестиваля является Заслуженный деятель искусств России Илмар Лапиньш.

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2017-03-24 12:09:21




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