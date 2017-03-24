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На ВСЖД с начала года участились случаи вандализма

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Иркутск. Сибирские новости - За январь - февраль на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано 6 фактов битья окон в пассажирских поездах, тогда как в прошлом году правонарушений такого характера было совершено 4. Всего в 2016 году посторонними лицами было разбито 37 стекол в подвижном составе, еще 10 аналогичных случаев произошли на объектах транспортной инфраструктуры.

Как отмечают специалисты Восточно-Сибирского регионального центра безопасности, правонарушители активизируются в праздничные дни. В новогодние праздники посторонние лица подвергли опасности пассажиров и проводников двух поездов, обкидав камнями два состава.

Согласно статистике, пик подобных правонарушений приходится на летние каникулы.

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2017-03-24 12:10:40




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