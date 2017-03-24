В Иркутской таможне выбрали лучшего кинолога

Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской таможне прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди специалистов-кинологов. В конкурсе приняли участие 7 кинологов в паре со своими подопечными - служебными собаками, имеющими аттестацию на поиск наркотических средств. К участию в конкурсе (вне зачета) с целью обмена опытом также присоединилась команда кинологов ГУ ФСИН России по Иркутской области, стоящая из двух человек со своими «лохматыми» напарниками.



Начальник таможни по правоохранительной работе Игорь Картеев пояснил, что конкурс, в первую очередь, направлен на повышение профессионального мастерства и качества работы специалистов-кинологов; закрепление и дальнейшее развитие умений и навыков эффективного применения служебных собак для своевременного выявления и пресечения фактов контрабанды наркотических средств и иных запрещенных товаров.



Также в задачи конкурса входил отбор кинологов для включения в состав команды Иркутской таможни для участия в Чемпионате Сибирского таможенного управления по многоборью среди специалистов-кинологов таможен региона, который запланирован к проведению в Иркутске с 17 по 21 апреля 2017 года.



Конкурс начался с тестового опроса - проверки теоретических знаний по общей и специальной дрессировке служебных собак, а также основ ветеринарии.



В прикладной части конкурса кинологи продемонстрировали совместно со служебными собаками навыки по поисковой работе - нахождению имитатора наркотического средства (каннабиса, кокаина, героина) в багаже, в закрытом помещении и на транспорте.



На заключительном этапе кинологи должны были продемонстрировать жюри навыки курса послушания своих «лохматых» питомцев.



В результате победителем конкурса стала, набравшая максимальную сумму баллов по итогам всех этапов конкурса, главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Маргарита Корчагина со своей «напарницей» - бельгийской овчаркой Малинуа по кличке Цунами. Второе место досталось кинологу- старшему инспектору Елене Беляевой с бельгийской овчаркой Малинуа по кличке Вайрис. Необходимо отметить, что данные собаки относятся к молодому к поколению служебных собак Иркутской таможни: им по 1,5 года и обе собаки из одного помета.



Третье место занял старший государственный таможенный инспектор Дмитрий Крюков с английским кокер-спаниелем по кличке Алтай.



В настоящее время в штате кинологического отдела Иркутской таможни находятся 10 служебных собак. За период 2016 года служебные собаки Иркутской таможни применялись при проведении 2,884 тыс. мероприятий, в том числе, во взаимодействии с органами МВД и ФСБ по Иркутской области. В результате успешного результативного применения служебных собак Иркутской таможни в 2016 году было возбуждено 11 уголовных дел и 76 дел об административных правонарушениях. Из незаконного оборота было изъято около 74 кг некурительной табачной смеси «насвай» и 1,4 кг наркотических средств.



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2017-03-24 12:13:27