Правительство Иркутской области планирует перевести все подразделения в одно здание

12:42 - Иркутск. Сибирские новости - Реконструировать комплекс зданий по ул. Красноказачья, 25 в Иркутске (за …

Ангарский асфальтовый завод готов к пуску производства

12:38 - Ангарск. Сибирские новости - Первый в области асфальтовый завод начинает работу в Ангарске. Предприятие …

Ситуация в Усольском кадетском корпусе на контроле депутатов Законодательного Собрания

12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина …

Иркутская санавиация в июле пополнится новым вертолетом с медицинским модулем

12:33 - Иркутск. Сибирские новости - В июле 2017 года иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом …

Сотрудник колонии за взятку пытался передать наркотики и запрещенные предметы

12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-14 …

Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы области

12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Большие гастроли по городам и поселкам Иркутской области проводит Черемховский …

Изменение градостроительных регламентов для поселка Селиваниха рассмотрят на Думе Иркутска

12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос внесения изменений в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха …

В Иркутской таможне выбрали лучшего кинолога

12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской таможне прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший …

На ВСЖД с начала года участились случаи вандализма

12:10 - Иркутск. Сибирские новости - За январь - февраль на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано …

VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая

12:09 - Иркутск. Сибирские новости - VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» …