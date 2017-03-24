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Правительство Иркутской области планирует перевести все подразделения в одно здание
12:42 - Иркутск. Сибирские новости - Реконструировать комплекс зданий по ул. Красноказачья, 25 в Иркутске (за …
Ангарский асфальтовый завод готов к пуску производства
12:38 - Ангарск. Сибирские новости - Первый в области асфальтовый завод начинает работу в Ангарске. Предприятие …
Ситуация в Усольском кадетском корпусе на контроле депутатов Законодательного Собрания
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина …
Иркутская санавиация в июле пополнится новым вертолетом с медицинским модулем
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - В июле 2017 года иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом …
Сотрудник колонии за взятку пытался передать наркотики и запрещенные предметы
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-14 …
Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы области
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Большие гастроли по городам и поселкам Иркутской области проводит Черемховский …
Изменение градостроительных регламентов для поселка Селиваниха рассмотрят на Думе Иркутска
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос внесения изменений в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха …
В Иркутской таможне выбрали лучшего кинолога
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской таможне прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший …
На ВСЖД с начала года участились случаи вандализма
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - За январь - февраль на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано …
VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, без осадков ожидается в субботу в Иркутской области, в северных районах местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж смартфонов в своих салонах связи. По итогам 2016 года доля мобильных устройств, поддерживающих стандарт 3G и 4G, в сети Tele2 Иркутской области составила 47%.