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Изменение градостроительных регламентов для поселка Селиваниха рассмотрят на Думе Иркутска

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Иркутск. Сибирские новости - Вопрос внесения изменений в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха в Ленинском округе Иркутска рассмотрели депутаты городской Думы на заседании комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну. По словам председателя комитета по градостроительной политике Ивана Готовского, поправки позволят жителям Селиванихи строить дома, регистрировать право собственности и оформлять прописку.

Вопрос был вынесен на обсуждение по инициативе депутата Думы Иркутска Светланы Кузнецовой. Заммэра отметил, что проект внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) был разработан после обсуждения данной темы с владельцами земельных участков садовых некоммерческих товариществ.

Соответствующий проект решения Думы будет рассмотрен на заседании городского парламента в конце марта.
"Максимально учтены пожелания жителей. Основные виды разрешенного использования территории дополнены пунктом «Ведение садоводства». После утверждения ПЗЗ жители будут вправе использовать уже возведенные дома, строить новые в пределах допустимых параметров", - сказал И. Готовский.

"Администрацией проведена большая работа по созданию правил землепользования и застройки, мы видим структурированный план дальнейшего развития города. Внесение изменений - часть этой работы, так как поправки вносятся по просьбам жителей", - добавил заместитель председателя постоянной комиссии Думы по градостроительству, архитектуре и дизайну Евгений Савченко.

Кроме того, комиссией принято решение поручить администрации Иркутска начать подготовку документов по внесению изменений в Генплан города в отношении поселков Горького и Селиваниха, а также проработать с правительством Иркутской области вопрос финансирования работ по укреплению берега и дамбы в указанных территориях. По словам И. Готовского, эта работа уже ведется по поручению мэра Дмитрия Бердникова.

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2017-03-24 12:23:42




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