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Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы области

Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Большие гастроли по городам и поселкам Иркутской области проводит Черемховский драматический театр им. В. П. Гуркина. Они состоятся с 31 марта по 22 апреля. Спектакли черемховцев увидят зрители Вихоревки, Железногорска, Усть-Кута, Новой Игирмы, Братска, Усть-Илимска, Тулуна, Тайшета и Куйтуна, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Артисты покажут мелодраму Аллы Коровкиной «ВыбиРай» и проблемный спектакль-диспут для молодежи «Наташина мечта» по пьесе современного драматурга Ярославы Пулинович. Для маленьких зрителей подарком станет яркая музыкально-танцевальная история «Лапоть, Пузырь и Соломинка» по пьесе Галины Латышевой. Всего в рамках гастролей состоится 40 спектаклей.

В Братске одну из постановок - «Наташину мечту» - артисты Черемховского драматического театра им В. П. Гуркина сыграют в рамках II Фестиваля театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко. Он пройдет с 30 марта по 3 апреля 2017 года. Фестиваль призван познакомить зрителя с новыми молодыми авторами, режиссерами, артистами, а также создать пространство для обмена идеями, опытом, экспериментом. В спектакле «Наташина мечта» заняты молодые артисты театра. Он создан при поддержке Союза театральных деятелей и Иркутского театрального училища.

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2017-03-24 12:26:08




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