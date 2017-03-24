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Сотрудник колонии за взятку пытался передать наркотики и запрещенные предметы

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Иркутск. Сибирские новости - Младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-14 (г. Ангарск) был задержан сотрудниками Управления собственной безопасности ГУФСИН на рабочем месте, в помещении ожидания для граждан, прибывающих на свидания к осужденным.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН, в служебные обязанности младшего инспектора входил прием и досмотр передач, посылок и бандеролей, предназначавшихся осужденным. При этом среди уже проверенных им передач была обнаружена коробка с наркотическими веществами (79 г масла каннабиса и 343 г гашиша) и множеством предметов, запрещенных к использованию и хранению осужденными: спиртосодержащая жидкость, 24 сим-карты, 3 сотовых телефона, 4 зарядных устройства и аккумулятор, игральные карты.

33-летний сотрудник пояснил, что знал о незаконном содержании передачи и согласился передать ее осужденным за денежное вознаграждение в размере 15 тыс. руб.

В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере). Сотрудник помещен в изолятор временного содержания.

За три месяца 2017 года в отношении трех сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы Иркутской области были возбуждены уголовные дела. Все факты предательства интересов службы были вскрыты Управлением собственной безопасности.

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2017-03-24 12:31:29




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