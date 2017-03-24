|
..
|Центробанк РФ
|USD
|57.52
|
↓
|
(-0.11)
|EUR
|62.10
|
↓
|
(-0.17)
|10 CNY
|83.53
|
↓
|
(-0.17)
|
Иркутская санавиация в июле пополнится новым вертолетом с медицинским модулем
Фото: ГУ МЧС по ИО
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - В июле 2017 года иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом с реанимационным медицинским модулем. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко по итогам совещания, которое прошло 22 марта в департаменте организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности министерства здравоохранения РФ.
В совещании приняли участие сотрудники компаний ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Вертолеты России», представители региональных органов власти из 34 субъектов РФ (в т.ч. Иркутской области), на территории которых будут реализовываться региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации. От Иркутской области в совещании приняли участие заместитель руководителя представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве Марина Соловьева и начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Марина Макарочкина. Основным вопросом заседания стало обсуждение реализации приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с использованием новых воздушных судов.
Как отметил О. Ярошенко, Иркутская область полностью готова к реализации приоритетного проекта, в рамках которого медицинская эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием нового вертолета отечественного производства. Медицинский модуль, которым будет оборудовано воздушное судно, позволит специалистам во время перевозки проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить реанимацию и интенсивную терапию.
В настоящее время проведены все подготовительные мероприятия, заключено соглашение между минздравом РФ и правительством Иркутской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету области субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Предусмотрено софинансирование проекта из областного бюджета.
"В министерстве была проанализирована необходимость увеличения числа вылетов в труднодоступные территории области. Востребованность в санитарной авиации ежегодно увеличивается. За последние 5 лет число приобретенных летных часов у авиакомпаний увеличилось практически на 30%. Реализация проекта позволит увеличить количество вылетов санавиации в труднодоступные территории области. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, по прогнозу вырастет в 2018 году до 74%, в 2019 году - до 77%, в 2025 году - до 90%", - отметил министр.
Как рассказали на совещании представители авиационных компаний, цикл сборки вертолета занимает от 9 до 12 месяцев. Первая партия из пяти машин будет введена в строй уже к июлю 2017 года. Примечательно, что ввиду высокой готовности Иркутской области к реализации проекта наш регион получит в пользование новый, оснащенный медицинским модулем вертолет в числе первых пяти территорий.
Напомним, в рамках реализации проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, минздравом Иркутской области совместно с профильными министерствами, руководителями муниципальных образований началась работа по подбору места для строительства вертолетных площадок в Иркутске и Братске.
На территории Иркутской области в муниципальных образованиях только девять вертолетных площадок оборудованы в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными авиационными правилами, но некоторые из них находятся достаточно далеко от медицинских организаций. В настоящее время для вылетов санитарной авиации в Иркутской области Центру медицины катастроф авиакомпания предоставляет четыре вертолета Ми-8, а также при необходимости самолеты Ан-24, Ан-26. Ни одно воздушное судно не оснащено типовым медицинским модулем для проведения интенсивной терапии.
Ссылки по теме:
2017-03-24 12:33:52
Комментарии
|
|
Правительство Иркутской области планирует перевести все подразделения в одно здание
12:42 - Иркутск. Сибирские новости - Реконструировать комплекс зданий по ул. Красноказачья, 25 в Иркутске (за …
Ангарский асфальтовый завод готов к пуску производства
12:38 - Ангарск. Сибирские новости - Первый в области асфальтовый завод начинает работу в Ангарске. Предприятие …
Ситуация в Усольском кадетском корпусе на контроле депутатов Законодательного Собрания
12:35 - Иркутск. Сибирские новости - Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина …
Иркутская санавиация в июле пополнится новым вертолетом с медицинским модулем
12:33 - Иркутск. Сибирские новости - В июле 2017 года иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом …
Сотрудник колонии за взятку пытался передать наркотики и запрещенные предметы
12:31 - Иркутск. Сибирские новости - Младший инспектор первой категории группы надзора отдела безопасности ИК-14 …
Черемховский драмтеатр отправится на гастроли в северные районы области
12:26 - Иркутск. Сибирские новости - Большие гастроли по городам и поселкам Иркутской области проводит Черемховский …
Изменение градостроительных регламентов для поселка Селиваниха рассмотрят на Думе Иркутска
12:23 - Иркутск. Сибирские новости - Вопрос внесения изменений в градостроительные регламенты для поселка Селиваниха …
В Иркутской таможне выбрали лучшего кинолога
12:13 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской таможне прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший …
На ВСЖД с начала года участились случаи вандализма
12:10 - Иркутск. Сибирские новости - За январь - февраль на Восточно-Сибирской железной дороге зафиксировано …
VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» пройдет в Иркутске с 24 по 28 мая
12:09 - Иркутск. Сибирские новости - VII Международный фестиваль оперной музыки «Дыхание Байкала» …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - Переменная облачность, без осадков ожидается в субботу в Иркутской области, в северных районах местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, юго-восточный 4 — 9 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Новосибирск. Сибирские новости - Общее количество вакансий на рынке в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 12%. В текущем году рост составит, предположительно, 8%.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал динамику продаж смартфонов в своих салонах связи. По итогам 2016 года доля мобильных устройств, поддерживающих стандарт 3G и 4G, в сети Tele2 Иркутской области составила 47%.