Иркутская санавиация в июле пополнится новым вертолетом с медицинским модулем

Фото: ГУ МЧС по ИО

Иркутск. Сибирские новости - В июле 2017 года иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом с реанимационным медицинским модулем. Об этом сообщил министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко по итогам совещания, которое прошло 22 марта в департаменте организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности министерства здравоохранения РФ.



В совещании приняли участие сотрудники компаний ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и АО «Вертолеты России», представители региональных органов власти из 34 субъектов РФ (в т.ч. Иркутской области), на территории которых будут реализовываться региональные программы развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации. От Иркутской области в совещании приняли участие заместитель руководителя представительства правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве Марина Соловьева и начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Иркутской области Марина Макарочкина. Основным вопросом заседания стало обсуждение реализации приоритетного проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с использованием новых воздушных судов.



Как отметил О. Ярошенко, Иркутская область полностью готова к реализации приоритетного проекта, в рамках которого медицинская эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием нового вертолета отечественного производства. Медицинский модуль, которым будет оборудовано воздушное судно, позволит специалистам во время перевозки проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить реанимацию и интенсивную терапию.



В настоящее время проведены все подготовительные мероприятия, заключено соглашение между минздравом РФ и правительством Иркутской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету области субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Предусмотрено софинансирование проекта из областного бюджета.



"В министерстве была проанализирована необходимость увеличения числа вылетов в труднодоступные территории области. Востребованность в санитарной авиации ежегодно увеличивается. За последние 5 лет число приобретенных летных часов у авиакомпаний увеличилось практически на 30%. Реализация проекта позволит увеличить количество вылетов санавиации в труднодоступные территории области. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, по прогнозу вырастет в 2018 году до 74%, в 2019 году - до 77%, в 2025 году - до 90%", - отметил министр.



Как рассказали на совещании представители авиационных компаний, цикл сборки вертолета занимает от 9 до 12 месяцев. Первая партия из пяти машин будет введена в строй уже к июлю 2017 года. Примечательно, что ввиду высокой готовности Иркутской области к реализации проекта наш регион получит в пользование новый, оснащенный медицинским модулем вертолет в числе первых пяти территорий.



Напомним, в рамках реализации проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, минздравом Иркутской области совместно с профильными министерствами, руководителями муниципальных образований началась работа по подбору места для строительства вертолетных площадок в Иркутске и Братске.



На территории Иркутской области в муниципальных образованиях только девять вертолетных площадок оборудованы в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными авиационными правилами, но некоторые из них находятся достаточно далеко от медицинских организаций. В настоящее время для вылетов санитарной авиации в Иркутской области Центру медицины катастроф авиакомпания предоставляет четыре вертолета Ми-8, а также при необходимости самолеты Ан-24, Ан-26. Ни одно воздушное судно не оснащено типовым медицинским модулем для проведения интенсивной терапии.



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2017-03-24 12:33:52