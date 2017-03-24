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Ситуация в Усольском кадетском корпусе на контроле депутатов Законодательного Собрания

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Иркутск. Сибирские новости - Председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова и депутаты областного парламента Сергей Магдалинов и Роман Габов совместно с депутатами Думы Усолья-Сибирского 23 марта провели рабочий день в Усольском кадетском корпусе. Депутаты приняли участие в выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, а также встретились с родителями воспитанников.

Напомним, на декабрьской сессии Заскобрания парламентарии приняли депутатский запрос, касающийся ситуации, сложившейся в кадетском корпусе. Как отмечено в запросе, из-за отсутствия контроля со стороны руководства и педагогического состава за соблюдением режима установленного распорядка дня в кадетском корпусе имеют место случаи вымогательства денежных средств, нанесения побоев ученикам, процветают неуставные взаимоотношения и дедовщина.

«За последнее время в кадетском корпусе было проведено шесть комплексных проверок, которые затронули все направления работы образовательной организации. Результатом данной работы явилось переутверждение планов работы, а также увольнение порядка 20 работников, заведено 3 уголовных дела и ведутся педрасследования в отношении некоторых воспитателей. Пристальное внимание к персоналу и руководству является объяснимым, так как именно они реализуют воспитательные программы и занимаются воспитательной деятельностью», - рассказала И. Синцова.

По ее словам, министерство образования Иркутской области предприняло беспрецедентные меры реагирования - в организации работают специалисты Центра психолого-педагогической помощи и коррекции, института развития образования, создана служба медиации. Но, как отметили участники встреч, проведенных в кадетском корпусе, очевидно, что невозможно постоянно таким образом подменять функции руководителя образовательной организации.

По мнению парламентариев, несмотря на все принимаемые меры, ситуация в кадетском корпусе продолжает оставаться сложной. За последние три месяца произошло 27 правонарушений, среди которых кражи, нанесение телесных повреждений и другие серьезные деяния. На сегодня 32 воспитанника покинули кадетский корпус. Стараясь держать ситуацию под контролем, родители кадетов готовы организовать круглосуточное дежурство в казармах.

В ходе своего визита в Усольский кадетский корпус депутаты осмотрели территорию образовательной организации, побывали в столовой, посетили медицинский корпус, ознакомились с условиями проживания и пришли к выводу, что материально-техническая база кадетского корпуса требует серьезного денежных вливаний. Как заметила И. Синцова, министерство образования региона подтвердило информацию о выделении дополнительных денежных средств в размере 5 млн руб. для кадетского корпуса.

«Депутаты пришли к единогласному мнению - ситуацию в Усольском кадетском корпусе надо менять кардинально, принимая жесткие и кое-где непопулярные меры. Причем эти решения должны быть безотлагательными, так как сейчас поручиться за стабилизацию ситуации никто не может», - подчеркнула И. Синцова.

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2017-03-24 12:35:58




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