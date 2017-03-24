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Ангарский асфальтовый завод готов к пуску производства

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Ангарск. Сибирские новости - Первый в области асфальтовый завод начинает работу в Ангарске. Предприятие приступит к производству асфальта уже на следующей неделе, когда погодные условия позволят производить ямочный ремонт на сухой поверхности. Об этом сообщает пресс-служба администрации АГО.

«Муниципальное предприятие по производству асфальта дает возможность ускорить начало работ. В свою очередь предприятие развивает производство и может осуществлять коммерческую деятельность по поставке асфальта. С началом ремонта ангарских магистралей дорожными картами и увеличением потребностей в асфальте, мощности предприятия возрастут», - отметила начальник Управления капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи Василина Шунова.

На начальной стадии завод будет производить до пятнадцати тонн асфальта в день, в зависимости от потребности подрядных организаций, осуществляющих ямочный ремонт в городе. Отметим, что второй год подряд в Ангарском городском округе работы по ямочному ремонту начинаются в ранние сроки. Способствует ускорению процесса установившая теплая дневная температура. В работе будут заняты две подрядные организации. Первые бригады по укладке горячего асфальта выйдут в Юго-Западной части города, далее подрядчики войдут в строгий график. Ямочный ремонт будет проведен на улицах: Карла Маркса, Чайковского, Оречкина, Социалистическая, Алешина и других. После урегулирования графика работ начнет работу горячая линия, где ангарчане смогут высказать свои замечания относительно ямочного ремонта городских магистралей
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2017-03-24 12:38:49




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