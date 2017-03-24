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Правительство Иркутской области планирует перевести все подразделения в одно здание
Фото: Иванна Обухович
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Иркутск. Сибирские новости - Реконструировать комплекс зданий по ул. Красноказачья, 25 в Иркутске (за Ивано-Матренинской больницей) планируется для нужд правительства Иркутской области. Предполагается, что туда будут переведены все министерства и ведомства, находящиеся в настоящее время в разных зданиях. Об этом стало известно на заседании правительства в четверг.
«Правительственные подразделения разбросаны по всему городу и находятся во многом в аварийных зданиях, где громадные затраты на ремонт. Было принято решение расположить структуры в одном месте. Строить новое здание проблематично, так как в Иркутске сложно найти свободный земельный участок в границах центральной части города. Признаю, построить проще, но 2 га свободной земли в центре или около центра не найти», - пояснил председатель правительства Александр Битаров.
Комплекс зданий достался от министерства обороны, насчитывает около 10 тыс. кв. м, при этом не исключено, что площадь можно будет увеличить до 12 - 14 тыс. кв. м. Среди преимуществ этого места: подведенные инженерные сети, подъездные пути, свободный участок, на котором можно организовать двухуровневую парковку.
Стоимость реконструкции ориентировочно составит 400 - 500 млн руб. Для этого планируется приватизировать областное имущество. В прогнозный план приватизации на 2017 год вносятся девять транспортных средств, 20% пакета акций ОАО «Горожанин», помещения и участки в Зиминском, Усольском, Нижнеилимском, Черемховском, Шелеховском районах, а также в Куйтуне, Братске и Иркутске. Предварительно от реализации ожидается получить 85,823 млн руб.
В Уставный капитал создаваемого АО «Центр недвижимости Иркутской области» планируется внести еще несколько зданий на территории Иркутска, в том числе Дом Кузнеца и здание, где располагался ранее Театр юного зрителя. Отвечая на вопрос, для чего необходимо промежуточное звено в виде акционерного общества и почему нельзя это сделать напрямую через бюджет, А. Битаров подчеркнул, что «при тех запросах и муниципалитетов, и населения, и депутатского корпуса, в цифровом выражении забирать из бюджета сотни миллионов, чтобы удовлетворить рабочие места для чиновников, будет не очень этично звучать», поэтому было принято решение реализовать его через Центр недвижимости.
Однако вице-спикер Законодательного Собрания Андрей Лабыгин не согласился с этим, аргументировав, что «так или иначе, это все равно деньги». Также депутат обратил внимание на сложности реализации имущества в условиях минимального спроса на недвижимость.
По мнению председателя правительства, два исторических здания, вносимые в план приватизации, находятся «в таком аварийном состоянии, что их лучше продать тому, кто сможет их отремонтировать», затраты на их содержание и ремонт составляют больше их стоимости.
Законопроект будет направлен для обсуждения в Законодательное Собрание региона.
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2017-03-24 12:42:56
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Правительство Иркутской области планирует перевести все подразделения в одно здание
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