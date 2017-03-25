Режим ЧС объявлен в Иркутском районе в связи с предполагаемым возникновением африканской чумы свиней

Иркутск. Сибирские новости - Режим ЧС в связи с предполагаемым возникновением очага африканской чумы свиней объявлен в Иркутском районе постановлением мэра. На территории одного из личных подсобных хозяйств в Хомутовском муниципальном образовании был обнаружен эпизоотический случай. Как сообщает правительство региона, владелец ЛПХ обратился в ветеринарную службу в связи с падежом животных. Отобранные специалистами ветеринарной службы на месте гибели животных пробы были исследованы в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории. Помимо токсикологических исследований были проведены анализы на АЧС, которые дали положительные результаты. Дополнительные пробы направлены для подтверждения диагноза во Всероссийский научный исследовательский центр охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийский НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове.



Для выяснения причин возможного очага вирусного заболевания на место выехали сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, службы ветеринарии Иркутской области, управления МЧС по Иркутской области. В очаге предполагаемого заболевания была выявлена свиноводческая продукция, поступившая из предприятия, находящегося в одном из неблагополучных субъектов РФ, где ранее регистрировались случаи АЧС.



В настоящее время ведется уничтожение павших животных в возможном очаге вирусного заболевания, организованы дезбарьеры вокруг территории, где произошел падеж. Определена карантинная зона в радиусе 5 км. Для уточнения количества содержащихся свиней в личных подсобных хозяйствах муниципального образования проводится подворовой обход сформированными группами оповещения, ведется разъяснительная работа. На дорогах выставлены три поста ГИБДД для пресечения ввоза и вывоза возможного очага вирусного заболевания свиней, мяса свинины и продуктов переработки свинины.



Проводится эпизоотическое расследование, по результатам которого будут установлены причины возникновения возможного очага вирусного заболевания. Материалы расследования будут направлены в следственные органы.



Кроме того, уточняется в сообщении, на случай получения положительного заключения проб от Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук и «Федерального центра охраны здоровья животных» разработан комплексный план мероприятий по ликвидации очага АЧС.



АЧС - вирусное заболевание, результатом болезни является очень высокий процент смертности и заражаемости поголовья свиней. Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб. В Российской Федерации наказываются уголовной и административной ответственностью действия (бездействия), приведшие к заболеванию или распространению эпизоотии африканской чумы свиней.



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2017-03-25 15:28:34