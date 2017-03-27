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В Иркутской области в воскресенье прошли выборы

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Иркутск. Сибирские новости - В воскресенье состоялись дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области. Кроме того, выбирали глав муниципальных образований Маниловск, Гаханы, Покровка, Тургеневка, Бурят-Янгуты, Русские Янгуты, а также депутата Думы Иркутского и Нижнеилимского районов.

Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории области работали 164 участковые избирательные комиссии.

По данным на 19:30 воскресенья, явка избирателей на дополнительных выборах депутатов ЗС составила 13,96%: по округу № 3 - 11,21% (10,142 тыс. избирателей), по округу № 11 - 17,48% (12,303 тыс. избирателей).

На досрочных выборах главы МО Маниловск проголосовали 54,51%, МО Гаханы - 57,14%, МО Покровка - 50,5%, МО Тургеневка - 66,4%, МО Бурят-Янгуты - 59,8%, Русские Янгуты - 59,6% избирателей.

В дополнительных выборах депутата Думы Иркутского района (округ № 16) приняли участие 29,17% избирателей, депутата Думы Нижнеилимского района (округ № 8) - 10%.

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2017-03-27 04:49:23




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