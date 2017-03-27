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Компенсация ущерба в зоне очага африканской чумы свиней в Иркутском районе составит не менее 150 рублей за килограмм

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Иркутск. Сибирские новости - Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, понесенного гражданами и юридическими лицами в результате отчуждения животных или изъятия продуктов животноводства в зоне очага африканской чумы свиней (АЧС) в Иркутском районе, в размере не ниже 150 руб. за килограмм живого веса.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства региона Александром Битаровым. Выплаты компенсаций будут производиться из резервного фонда Иркутской области.

Напомним, на этой неделе в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Куда Хомутовского муниципального образования Иркутского района зарегистрирован очаг АЧС. Проведенные исследования на вирусное заболевание во Всероссийском научном исследовательском центре охраны и защиты животных во Владимире и Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук в Покрове, дали положительные результаты. Мэром Иркутского района 25 марта 2017 года введен режим ЧС. В районе установлены ограничительные мероприятия (карантин) в связи с возникновением очага инфекции. Указ об этом подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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2017-03-27 05:00:58




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