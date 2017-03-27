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В Прибайкальском нацпарке создаются опорные противопожарные полосы
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Иркутск. Сибирские новости - В Прибайкальском национальном парке сейчас активно создаются огневым способом опорные противопожарные полосы.
В преддверии пожароопасного сезона сотрудники «Заповедного Прибайкалья» проводят множество мероприятий по предупреждению лесных пожаров: работы на территории, заключение договоров со специализированными организациями на мониторинг пожарной ситуации и тушение пожаров, работа с общественностью, подготовка техники и инвентаря, обучение сотрудников тушению пожаров.
Работа непосредственно на территории Прибайкальского национального парка в основном проводится после схода снега и оттаивания почвы. Проверяются и ремонтируются минерализованные полосы, дороги противопожарного назначения, расчищаются квартальные просеки и противопожарные разрывы. Кроме того, под контролем сотрудников «Заповедного Прибайкалья» должна быть проведена расчистка от захламленности 10-метровых полос вокруг населенных пунктов, граничащих с Прибайкальским национальным парком.
Есть также важные профилактические мероприятия, которые необходимо проводить еще до схода снега - это создание опорных противопожарных полос огневым способом. Для этого создаются специальные команды пожаротушения из госинспекторов «Заповедного Прибайкалья», прошедших соответствующее обучение и снабженные специальным оборудованием.
Сначала проводится разведка и выбор участков, на которых можно произвести выжигание - обычно работу начинают с наиболее сухих южных склонов. С помощью специальных зажигательных аппаратов поджигается сухая прошлогодняя растительность и опад: листья, сучья, ветки. Горение происходит под постоянным контролем группы пожаротушения: госинспекторы окарауливают кромку пожара и не дают ей распространиться дальше, чем нужно.
Важным фактором, обеспечивающим безопасность, является наличие снежного покрова, который также не допускает распространения огня. Через некоторое время после проведения работ на определенном участке госинспекторы «Заповедного Прибайкалья» возвращаются туда и завершают работу на склонах, которые не удалось обработать при предыдущих проходах из-за высокой влажности или обилия снега.
В этом году в Прибайкальском национальном парке опорные противопожарные полосы шириной 100 - 200 метров создаются в Маритуйском и Байкальском лесничествах вдоль Кругобайкальской железной дороги и вблизи населенных пунктов. Проведение работ согласовано с администрацией Слюдянского района, подразделением главного управления МЧС в Слюдянском районе и администрацией КБЖД.
Опорные полосы выполняют важные противопожарные функции: во-первых, при возникновении возгорания на территории Прибайкальского национального парка, оно не сможет распространиться дальше опорной полосы и его будет проще ликвидировать; во-вторых, ограничивается возможность перехода огня на территорию парка с популярной у туристов Кругобайкальской железной дороги. Кроме того, в условиях горного рельефа создание опорных противопожарных полос является единственным эффективным способом защиты лесов Прибайкальского национального парка и прилегающих населенных пунктов от пожаров.
Работы планируется завершить до 10 апреля.
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2017-03-27 05:10:10
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