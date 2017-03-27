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Закрыта ледовая переправа через реку Белая

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Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области для проезда всех видов транспорта закрыта ледовая переправа «Бельск - Поморцево» на реке Белая в Черемховском районе. На сегодня в регионе продолжается эксплуатация 45 ледовых дорог.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам совместно с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводят ежедневный мониторинг состояния льда: замеры толщины, визуальный осмотр поверхности на наличие трещин и изменений его структуры.

Для предотвращения несчастных случаев, связанных с провалом людей и техники под лед, органы местного самоуправления проводят установку дополнительных знаков и информационных аншлагов о запрете выхода и выезда на лед.

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2017-03-27 05:28:19




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