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В Иркутской области ликвидировано несколько игорных заведений

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Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции обнаружили и ликвидировали еще три заведения, в которых проводились азартные игры.

В ходе проведения обысковых мероприятий в здании, расположенном по адресу: г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 219 «б» сотрудники правоохранительных органов изъяли денежные средства и 10 развлекательных аппаратов.

В Ангарске игровой клуб работал на территории МУП «Центральный рынок» по адресу: ул. Олега Кошевого, 19. В помещении изъято 13 персональных компьютеров; оборудование, предназначенное для выхода в Интернет, а также денежные средства в сумме 7 тыс. руб.

Кроме того, в Братском районе в г. Вихоревка по ул. О. Кошевого, 19 «б» ночью 24 марта была пресечена деятельность крупного игрового салона. Следователи СКР при силовой поддержке СОБР провели обыск, в ходе которого изъято 33 игровых автомата, денежные средства около 70 тыс. руб., а также «черная» документация. В следственный отдел были доставлены посетители и персонал заведения, часть из которых подтвердили осуществление игорной деятельности в указанном клубе.

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2017-03-27 05:32:31




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