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Авиакомпания «ИрАэро» открыла дополнительный рейс из Иркутска в Кызыл

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Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную частоту из Иркутска в Кызыл и обратно. Начиная с 29 марта рейс Иркутск - Кызыл - Иркутск будет выполняться регулярно три раза в неделю по понедельникам средам и пятницам.

Напомним, что в настоящее время авиакомпания «ИрАэро» является единственным перевозчиком на данном направлении, которое открыто в рамках государственной программы обеспечения доступности перевозок.

Стоимость билета в одну сторону составляет 4,19 тыс. руб. Все перелеты выполняются на самолетах АН-24.

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2017-03-27 05:34:53




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