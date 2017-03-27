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Иркутскавтодор получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому районе в рамках акции «Охота на ямы»

Фото: Сибновости
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Иркутск. Сибирские новости - МУП «Иркутскавтодор» получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому району в рамках традиционной весенней акции «Охота на ямы».

Напомним, она стартовала 1 марта. Заявки на проведение срочного ремонта дорожного полотна принимаются теперь не только на сайте муниципального предприятия, но и в социальных сетях: на страницах МУП «Иркутскавтодор» в Фейсбуке, В контакте, Одноклассниках и Твиттере. Также пожаловаться на ямы можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска 520-112.

Так, например, жители района пожаловались на ямы на остановке «Госуниверситет» (пересечение Лермонтова - Улан-Баторская). На предприятии отметили, что работы по улице Лермонтова были начаты 28 февраля. На апрель - май запланированы работы по микрорайону Университетский и улице Сергеева. В марте - апреле будут выполняться по улице Кайской, маршала Конева, Грибоедова, 2-й Железнодорожной, Аргунова, Родниковая, Дорожная, Ракитная, Аносова. На май - июнь в планах стоят работы по улицам Академическая, Сеченова, Якоби, переулку Спортивному.
Уже выполнены заявки по перекрестку улиц Лермонтова и Улан-Баторской, по участкам перед подъемом в Кайскую гору, на перекрестке Левый берег Каи и Сергеева, на улице Старокузьмихинская, на Иннокентьевском мосту.

На предприятии отмечают, что в настоящее время речь о полноценном дорожном ремонте не идет. Охота на ямы - это вынужденная мера, к которой Иркутскавтодор прибегает для обеспечения безопасности дорожного движения в период, когда строительный сезон еще не начался.

В МУП «Иркутскавтодор» напоминают, что заявки на проведение ремонта принимаются только по адресам, расположенным на территории Иркутска. Чтобы жалоба была обработана максимально оперативно, специалисты рекомендуют прикладывать фотографию места, где находится яма, или часть карты с указанием нужной точки.
Так, из 55 заявок, поданных по Свердловскому району Иркутска шесть относятся к территории Марковской администрации Иркутского района.

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2017-03-27 06:08:05




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