Кубок России по кроссу выиграла иркутская спортсменка Анастасия Коношанова

06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Иркутской области, 17-летняя Анастасия Коношанова победила …

Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей Никитин

06:13 - Иркутск. Сибирские новости - Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей …

Иркутскавтодор получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому районе в рамках акции «Охота на ямы»

06:08 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Иркутскавтодор» получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому …

Авиакомпания «ИрАэро» открыла дополнительный рейс из Иркутска в Кызыл

05:34 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную …

В Иркутской области ликвидировано несколько игорных заведений

05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции обнаружили и ликвидировали …

Закрыта ледовая переправа через реку Белая

05:28 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области для проезда всех видов транспорта закрыта ледовая переправа …

В Прибайкальском нацпарке создаются опорные противопожарные полосы

05:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Прибайкальском национальном парке сейчас активно создаются огневым способом …

Компенсация ущерба в зоне очага африканской чумы свиней в Иркутском районе составит не менее 150 рублей за килограмм

05:00 - Иркутск. Сибирские новости - Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, …

В Иркутской области в воскресенье прошли выборы

04:49 - Иркутск. Сибирские новости - В воскресенье состоялись дополнительные выборы депутатов Законодательного …

Режим ЧС объявлен в Иркутском районе в связи с предполагаемым возникновением африканской чумы свиней

15:28 - Иркутск. Сибирские новости - Режим ЧС в связи с предполагаемым возникновением очага африканской чумы …