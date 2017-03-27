|
..
|Центробанк РФ
|USD
|57.42
|
↑
|
(+57.42)
|EUR
|61.86
|
↑
|
(+61.86)
|10 CNY
|83.37
|
↑
|
(+83.37)
|
Иркутскавтодор получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому районе в рамках акции «Охота на ямы»
Фото: Сибновости
Версия для печати
Иркутск. Сибирские новости - МУП «Иркутскавтодор» получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому району в рамках традиционной весенней акции «Охота на ямы».
Напомним, она стартовала 1 марта. Заявки на проведение срочного ремонта дорожного полотна принимаются теперь не только на сайте муниципального предприятия, но и в социальных сетях: на страницах МУП «Иркутскавтодор» в Фейсбуке, В контакте, Одноклассниках и Твиттере. Также пожаловаться на ямы можно по телефону единой диспетчерской службы города Иркутска 520-112.
Так, например, жители района пожаловались на ямы на остановке «Госуниверситет» (пересечение Лермонтова - Улан-Баторская). На предприятии отметили, что работы по улице Лермонтова были начаты 28 февраля. На апрель - май запланированы работы по микрорайону Университетский и улице Сергеева. В марте - апреле будут выполняться по улице Кайской, маршала Конева, Грибоедова, 2-й Железнодорожной, Аргунова, Родниковая, Дорожная, Ракитная, Аносова. На май - июнь в планах стоят работы по улицам Академическая, Сеченова, Якоби, переулку Спортивному.
Уже выполнены заявки по перекрестку улиц Лермонтова и Улан-Баторской, по участкам перед подъемом в Кайскую гору, на перекрестке Левый берег Каи и Сергеева, на улице Старокузьмихинская, на Иннокентьевском мосту.
На предприятии отмечают, что в настоящее время речь о полноценном дорожном ремонте не идет. Охота на ямы - это вынужденная мера, к которой Иркутскавтодор прибегает для обеспечения безопасности дорожного движения в период, когда строительный сезон еще не начался.
В МУП «Иркутскавтодор» напоминают, что заявки на проведение ремонта принимаются только по адресам, расположенным на территории Иркутска. Чтобы жалоба была обработана максимально оперативно, специалисты рекомендуют прикладывать фотографию места, где находится яма, или часть карты с указанием нужной точки.
Так, из 55 заявок, поданных по Свердловскому району Иркутска шесть относятся к территории Марковской администрации Иркутского района.
Ссылки по теме:
2017-03-27 06:08:05
Комментарии
|
|
Кубок России по кроссу выиграла иркутская спортсменка Анастасия Коношанова
06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Иркутской области, 17-летняя Анастасия Коношанова победила …
Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей Никитин
06:13 - Иркутск. Сибирские новости - Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей …
Иркутскавтодор получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому районе в рамках акции «Охота на ямы»
06:08 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Иркутскавтодор» получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому …
Авиакомпания «ИрАэро» открыла дополнительный рейс из Иркутска в Кызыл
05:34 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную …
В Иркутской области ликвидировано несколько игорных заведений
05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции обнаружили и ликвидировали …
Закрыта ледовая переправа через реку Белая
05:28 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области для проезда всех видов транспорта закрыта ледовая переправа …
В Прибайкальском нацпарке создаются опорные противопожарные полосы
05:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Прибайкальском национальном парке сейчас активно создаются огневым способом …
Компенсация ущерба в зоне очага африканской чумы свиней в Иркутском районе составит не менее 150 рублей за килограмм
05:00 - Иркутск. Сибирские новости - Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, …
В Иркутской области в воскресенье прошли выборы
04:49 - Иркутск. Сибирские новости - В воскресенье состоялись дополнительные выборы депутатов Законодательного …
Режим ЧС объявлен в Иркутском районе в связи с предполагаемым возникновением африканской чумы свиней
15:28 - Иркутск. Сибирские новости - Режим ЧС в связи с предполагаемым возникновением очага африканской чумы …
|
Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, ветер западный, северо-западный с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, порывы до 13 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
«Ростелеком» с момента запуска мобильной связи на территории Сибири подключил 30 тыс. новых пользователей – из них 25 тыс. абонентов массового сегмента и еще 5 тыс. корпоративных клиентов. Больше всего абонентов обслуживает Новосибирский, Кемеровский и Иркутский филиалы компании. Сейчас оптимальный тарифный план можно выбрать из линейки «Суперсимка» и «Простоинтернет».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».