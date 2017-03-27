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Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей Никитин

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Иркутск. Сибирские новости - Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей Никитин. Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Ранее обязанности директора в течение полугода исполняла Светлана Лобынцева.

Андрей Олегович Никитин занимал пост заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, курировал вопросы транспорта.

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2017-03-27 06:13:47




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