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Кубок России по кроссу выиграла иркутская спортсменка Анастасия Коношанова
06:15 - Иркутск. Сибирские новости - Спортсменка из Иркутской области, 17-летняя Анастасия Коношанова победила …
Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей Никитин
06:13 - Иркутск. Сибирские новости - Директором МУП «Иркутскавтотранс» с 22 марта назначен Андрей …
Иркутскавтодор получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому районе в рамках акции «Охота на ямы»
06:08 - Иркутск. Сибирские новости - МУП «Иркутскавтодор» получил с начала марта 55 заявок по Свердловскому …
Авиакомпания «ИрАэро» открыла дополнительный рейс из Иркутска в Кызыл
05:34 - Иркутск. Сибирские новости - Авиакомпания «ИрАэро» в рамках летнего расписания открыла дополнительную …
В Иркутской области ликвидировано несколько игорных заведений
05:32 - Иркутск. Сибирские новости - Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции обнаружили и ликвидировали …
Закрыта ледовая переправа через реку Белая
05:28 - Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области для проезда всех видов транспорта закрыта ледовая переправа …
В Прибайкальском нацпарке создаются опорные противопожарные полосы
05:10 - Иркутск. Сибирские новости - В Прибайкальском национальном парке сейчас активно создаются огневым способом …
Компенсация ущерба в зоне очага африканской чумы свиней в Иркутском районе составит не менее 150 рублей за килограмм
05:00 - Иркутск. Сибирские новости - Службе ветеринарии Иркутской области поручено установить компенсацию ущерба, …
В Иркутской области в воскресенье прошли выборы
04:49 - Иркутск. Сибирские новости - В воскресенье состоялись дополнительные выборы депутатов Законодательного …
Режим ЧС объявлен в Иркутском районе в связи с предполагаемым возникновением африканской чумы свиней
15:28 - Иркутск. Сибирские новости - Режим ЧС в связи с предполагаемым возникновением очага африканской чумы …
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Заметки на полях
Иркутск. Сибирские новости - В Иркутской области в понедельник переменная облачность, ветер западный, северо-западный с переходом днем на юго-западный, юго-восточный 5 — 10 м/с, порывы до 13 м/с.
Эксклюзив
Мария Матвеева – активный член клуба «Губерния», доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «ИРНИТУ». Мария в свободное от своей научной деятельности время принимает непосредственное участие в разработке концепции туристического кластера Иркутской области. Именно она подготовила экономическое обоснование концепции и продолжает заниматься темой туризма, поскольку ей небезразлично будущее нашего региона.
Иркутску повезло – Губернаторский иркутский симфонический оркестр один из лучших за Уралом. Когда-то созданный выпускником Ленинградской филармонии Игорем Соколовым, он держит планку высокого искусства благодаря другому выпускнику той же консерватории Илмару Лапиньшу. Несколько лет упорной работы увенчались к 2016 году необыкновенным успехом иркутского симфонического оркестра в Санкт-Петербурге, исполнившего неизвестную симфонию Георгия Свиридова. Об оркестре, о филармонии, и ее планах на ближайшее будущее наш разговор с главным дирижером Илмаром Лапиньшем и директором филармонии Ириной Касьяновой.
Обзоры рынков
Иркутск. Сибирские новости - Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провел аналитику вакансий, размещенных на hh.ru в Иркутске за март.
Актуально
Алексей Гордин – исполнительный директор Иркутской региональной общественной организации развития гражданского общества «Клуб «Губерния», автор проекта Байкальской школы прикладной политэкономии рассказывает о некоторых итогах работы клуба, о ближайших практических делах клуба. Главная цель Клуба – изучить успешный мировой и российский опыт развития территорий, увидеть новые возможности для развития Иркутской области и, учитывая современные тенденции и новые технологии, практически осуществить современные проекты во благо нашего региона.
В 2016 году поставки алюминия из России за рубеж неуклонно росли. Между тем, существующий порядок возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при реализации алюминия и продукции на его основе за пределы России существенным образом осложняет их экспорт, создавая трудности российским предприятиям при выходе на зарубежные рынки.
Пресс-релиз
«Ростелеком» с момента запуска мобильной связи на территории Сибири подключил 30 тыс. новых пользователей – из них 25 тыс. абонентов массового сегмента и еще 5 тыс. корпоративных клиентов. Больше всего абонентов обслуживает Новосибирский, Кемеровский и Иркутский филиалы компании. Сейчас оптимальный тарифный план можно выбрать из линейки «Суперсимка» и «Простоинтернет».
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного спортивно-музыкального фестиваля Quiksilver New Star Camp, который пройдет в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» с 31 марта по 10 апреля. Абоненты Tele2 получат привилегии при покупке пакета участника, а победители специального конкурса оператора поедут на New Star Camp бесплатно.
ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает о завершении первого этапа голосования за проекты, поданные на конкурс социальной программы «Территория РУСАЛа».